Kate Winslet contó cómo se vengó de Harvey Weinstein

En su discurso como ganadora de la estuilla en 2009 por su actuación en ‘The Reader’, la británica tenía la consigna de mencionar al polémico productor, pero ella citó 19 nombres y ninguno fue el suyo

Estados Unidos.- La británica Kate Winslet relató cómo en 2009 se vengó del productor cinematográfico Harvey Winstein, en su discurso al recibir el Oscar a la Mejor Actriz por la película The Reader.

En su speech de agradecimiento por ser la acreedora a la estatuilla de la Academia de Hollywood, Winslet tenía la consigna de mencionar a Weinstein, productor ejecutivo de la misma y entre las 19 personas que ella citó nunca figuró el nombre del actual hombre escándalo de la Meca del Cine, acusado por casi una treintena de mujeres de abuso sexual y violación.

Fue absolutamente deliberado. Recuerdo que me dijeron: ‘Asegúrate de agradecer a Harvey si ganas’. Y yo recuerdo darme la vuelta y decir: ‘No, no lo haré’. Y no tiene nada que ver con ser agradecida; si la gente no tiene buen comportamiento, ¿por qué tendría que agradecerle?”, reveló Winslet en una entrevista a “Los Ángeles Times”.

El hecho de que no tenga que volver a tratar otra vez con Harvey Weinstein es una de las mejores cosas que me hayan pasado y estoy segura de que este sentimiento es universal”, afirmó.

La estrella de Titanic recordó que el realizador trataba de recordarle su importancia en la industria del entretenimiento.

“Él era intimidante y desagradable”, advirtió Winslet.

