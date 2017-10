Kate del Castillo revela que tuvo sexo con Sean Penn

- in Espectáculos

A raíz del lanzamiento del documental ‘The day I met El Chapo’, donde narra su versión respecto a su encuentro con el narcotraficante, la mexicana hizo una fuerte confesión que involucra al actor.

México.-Luego de que Sean Penn estallara en contra de la actriz mexicana, a través de su vocero, en lo referente al lanzamiento del documental “The day I met El Chapo”, en el que ella cuenta cómo sucedió su encuentro con el actor de Hollywood y el capo de la droga, sale a la luz una entrevista en la que Kate confiesa que hubo intimidad entre ella y Sean Penn.

“Nunca me enamoré de él, tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo, pero eso fue todo, eran negocios”, declaró Kate del Castillo en entrevista para el programa Good Morning America este viernes, al que acudió para promover el documental de Netflix.

Al ser cuestionada sobre por qué había admitido hasta ahora que tenía algo más que una amistad con el actor, ella respondió: “Nadie me preguntó, y fue tan estúpido que todos pensaban que [yo] había tenido algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó, y no estoy fanfarroneando”, agregó la actriz.

Asimismo, Kate del Castillo dio otro sorpresivo giro a esta historia al confesar que sí tuvo mucho miedo durante su encuentro a solas con el capo de la droga: “Pensé que me violaría o me mataría”, declaró.

“En un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable”, dijo Mark Fabiani, vocero de Sean Pen, en un comunicado. “Espera tener la oportunidad de participar; hay profundas imprecisiones y presunciones presentadas en la historia de Kate”, agregó.

