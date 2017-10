Kate afirma que Televisa ofrece a sus actrices como prostitutas; Paty Navidad lo niega

En el documental de Kate del Castillo para Netflix donde cuenta su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán repasa tu trayectoria y su paso por Televisa, empresa de la cual reveló lo peor.

México.- La actriz levantó polémica cuando contó en “El día que conocí al Chapo” que en sus inicios como protagonista de telenovelas, la empresa de San Ángel ofrecía al mejor postor a sus actrices. Es la primera en revelar en propia voz lo que vivían las estrellas.

“En ese tiempo yo no lo entendía, pero sí me molestaba. En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida si te invitaban a las reuniones. Porque literalmente esas ‘juntas’ eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero a Televisa, que compra los tiempos de aire de esa empresa”.

Kate relató que cuando la invitaron era novia de Ari Telch, por lo que asistiría a la cena acompañada, pero como le dijeron que fuera sola, no quiso ir.

“Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ‘¡no te estamos preguntando!’. A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté”, comentó la actriz en el documental que desde el fin de semana se estrenó en Netflix.

La actriz y cantante fue cuestionada sobre las declaraciones de Kate del Castillo y dijo no saber de lo que se hablaba: “Desconozco ese tema, yo creo que te puede hablar quien lo haya vivido, yo no te puedo hablar de ellos porque no lo he vivido”.

Navidad solo tuvo buenas palabras para Televisa: “Yo estoy agradecídisima con Televisa, siempre me abrió las puertas desde que llegué a estudiar al CEA, ahí me preparé, ahí hice toda mi carrera, nunca me he prostituido y bendito Dios puedo entrar con la frente en alto y lo que me he ganado, lo he ganado a base de trabajo, yo creo que igual que yo está la mayoría…. yo nada más te puedo hablar por mí”.

Con Información de Mundo hispánico