Karla Panini no planeó enamorarse del ex de Karla Luna

México.- Si ya leíste el drama entre Karla Luna y Panini resumido en sencillos puntos, entonces esto también podría interesarte, y es que la “Lavandera Güera” confesó que sintió culpa por bajarle al marido a Luna.

Según El Debate, la conductora dijo que no planeó enamorarse de Américo Garza, pero ya saben, el corazón manda y no lo pudo evitar.

“Ellos (Karla Luna y Américo) ya no estaban juntos como pareja, estaban separados. Yo me dije: ‘no pasa nada. Yo lo amo, y él me ama. ¡No importa!’. Sin embargo, sabía yo que eso no estaba bien. Ellos ya no estaban juntos. ¡No estaban casados!”, dijo Karla Panini en entrevista en el 2015 con el programa “La Otra Verdad”.

“De repente empiezo a tener una culpabilidad por haberme enamorado del hombre que no debí”, confesó la examiga y colega de Karla Luna en Las Lavanderas.

Panini y Américo Garza se casaron en el 2016 por la iglesia, matrimonio que a pesar de las críticas y culpas, sigue en pie e incluso han convivido juntos con las hijas de “La Lavandera Morena”.

Fuente: Telehit.com