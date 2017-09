Karla Luna y su último mensaje de fe

La fe y confianza en Dios fue una característica de Karla Luna en su batalla contra el cáncer.

México.- La actriz y comediante conocida como “La Lavandera” falleció en la noche de este jueves tras perder la lucha contra su enfermedad.

“Dios no nos abandona jamás, hay que creer en él, su palabra y sus promesas; la fe es lo más importante, no podemos perderla”, escribió en Luna en su Instagram cinco días antes de su fallecimiento. Con un “los amo, gracias por sus oraciones”, la actriz se despidió de sus fans. ­

El mensaje ­ “Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar par todos… pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ve que Dios no nos abandona jamás que hay que creer en él su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla porque entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando. No permitas lo que no es para ti No temas Ten Fe Y créele a el, créele a Dios, cree en Jesus Yo si creo y saben… me siento bien y se que mi milagro pronto llegará!!!

Creamos con él.

Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más.”

Con Información de LP