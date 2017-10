Karla Luna recibió cinco duros “golpes”en su vida en tan un solo mes

La comare morena ya descansa en paz. No hay más dolor en ella

CDMX.- Karla Luna fue una GUERRERA de la vida. Karla Luna fue INQUEBRANTABLE.

Cuando la vida le dio varios golpes, siempre se mostró con fortaleza y con su mejor sonrisa en su angelical rostro. Pero claro, también lloraba cuando así lo requería, como todo ser humano.

A tres días de su lamentable muerte, se ha viralizado una entrevista que Platanito le hizo a Karla Luna en 2015.

En dicha entrevista, la cantante y comediante abrió su corazón, hablando sobre la cruel traición que vivió por parte de su “mejor amiga” Karla Panini, así como de la violencia física y psicológica por parte de su entonces esposo Américo Garza, padre de sus hijas menores.

Sobre Karla Panini, con quien formó el exitoso dueto Las Lavanderas, expresó:

“Llegamos a ser las mejores amigas. Fueron 12 años de amistad que fue una hermandad, era mi confidente, mi amiga, mi hermana”.

La comare morena le contó a Platanito que su “mejor amiga”, un día llegó con ella y le confesó que había besado a su esposo Américo Garza, pero de ahí no había pasado.

El corazón de Karla Luna se quebró el día que se enteró, que su propia amiga, su hermana, Karla Panini, le pedía a Américo que la tratara mal.

“Trátala mal, no soporto ver que la trates bien. Yo ya me divorcie y tú cuándo te vas a divorciar”.

EN OTRAS PALABRAS, LA VIOLENCIA QUE VIVIÓ KARLA LUNA DURANTE SU MATRIMONIO, FUE GRACIAS A SU “MEJOR AMIGA” KARLA PANINI.

Al ser cuestionada sobre que traición le dolió más, si la de su pareja o la de su amiga, Karla Luna confesó que la traición de Karla Panini.

“Quiero creer en la amistad, pero me cuesta confiar en las personas”, expresó con lágrimas en los ojos.

Al finalizar la entrevista con Platanito, señaló que en un solo mes, recibió muchos golpes de la vida pero que sabía, el día de mañana saldría el sol para ella.

“Se vinieron varias cosas en el momento, en un solo instante. Fueron perder a mi mejor amiga, mi casi hermana, perder al que fue mi pareja durante casi 9 años, mi trabajo, mi salud…de pronto también se viene de golpe lo de mi salud y que me digan que otra vez regresó el cáncer, quedarme sin dinero de un momento a otro también, el cáncer es una de las enfermedades que son muy costosos los tratamientos, sin trabajo…”.

“FUERON MUCHAS COSAS EN UN SOLO MES, PERO YO SÉ QUE DESPUÉS DE UN DÍA NUBLADO, SALE EL SOL NUEVAMENTE Y TENEMOS UN NUEVO DÍA PARA ESCRIBIR UNA NUEVA HISTORIA…EL DÍA DE MAÑANA PARA MÍ VA A SALIR EL SOL, YO LO SÉ”.

Te comparto la entrevista complete (a partir del minuto 22:40):

Platanito y Karla Luna buscaban reírse de la enfermedad que causaba a la comediante dolores inimaginables, pero que dejaba abajo del escenario cuando subía a actuar. “Fuimos grandes amigos”, expresó Platanito en entrevista con EL UNIVERSAL.

—¿Qué signo eres? —¡Cáncer!

—Uta, en el signo traes la penitencia. Así era uno de los diálogos de un show entre ambos.

“Yo tuve mucho que ver en que volviera a trabajar. Después de todo lo que le pasó con la traición de su ex marido y su amiga se acercó mucho a mí y yo le dije que no tenía que dejar los escenarios, hicimos una gira por México y algunas partes de EU. En mi programa la animé a que saliera sin peluca y de hecho se está viralizando un video de cuando la entrevisté y salió sin peluca en tv”.

#karlaluna te vamos a extrañar hay dos Lunas en el cielo

La forma en la que Platanito la describe, es como la mujer más positiva.

“Jamás mencionó la muerte. No tienes idea del amor que le tenía a la vida, sus ganas por vivir, aun en el hospital siempre te daba un mensaje de amor, de paz, aprendió a perdonar a su compañera y su ex marido, tenía muchas ganas de vivir, el cáncer volvió muy fuerte”.

Tras conocerse en Telehit, trabajar juntos en Estrella TV y luego hacer gira, su amistad se volvió entrañable.

Además de buscar reírse de la enfermedad, en el show que ambos tenían, no podían faltar uno que otro chiste sobre Karla Panini.

“Ya te enteraste que Karla Panini se va lanzar de senadora”, le decía Platanito a la comare morena.

“No chingues ¿cómo va a entrar a la política?”, contestaba Karla Luna.

“No, pero cenadora de maridos“, le contestaba Platanito.

Otro de los chistes de Platanito era:

“Mi amor ya me voy a trabajar ¿No me vas a hacer el desayuno? Bueno no te despiertes yo me voy a hacer de desayunar, me voy a preparar el desayuno traicionero, un panini”.

KARLA LUNA YA DESCANSA EN PAZ. NO HAY MÁS DOLOR EN ELLA.

Luego de ser despedida por sus familiares, amigos y fans, los restos mortales de Karla Luna fueron cremados, como era su voluntad.

La comare morena nos deja como herencia, esa fortaleza que la caracterizó, ese amor por la vida, esas ganas de luchar por un día más junto a sus seres queridos.

😍✨✨✨ me encanto !!! Saludos para todos ustedes desde un extraño lugar del mundo donde me están cuidando jajajajaja y yo feliz por todo su cariño, gracias, por todo lo que me escriben siempre, desde acá los leo a todos y no saben cómo me reaniman 💋💋💋BONITO DÍA PARA TODOS ✨🙏🏻❤️ A post shared by Karlita Luna (@karlalunatv) on Aug 23, 2017 at 3:01pm PDT

Por siempre quedarán sus aquellas palabras que dedicó a todo el mundo cinco días antes de cerrar sus ojitos por siempre:

Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos, pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ve que Dios no nos abandona jamás qué hay que creer en el su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla por qué entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando.

No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten Fe. Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús. Yo sí creo y saben, me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará.

Creamos con el corazón. Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más.

Gracias a ese ángel anónimo que me visto el día de hoy y me trajo palabra de vida.

Karla Luna.

Fuente: Debate