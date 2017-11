Júpiter y Venus se alinearán antes de la salida del Sol

Este lunes 13 de Noviembre tomarán protagonismo estos dos planetas.

México.- El Lunes 13 de Noviembre tomarán protagonismo dos planetas justo antes de la salida del Sol: Venus y Júpiter Este fenómeno consiste en que estos planetas se alinearán, es decir, que estarán en la misma coordenada de ascensión recta, y brillarán juntos en el cielo.

Este lunes 13 de noviembre justo antes de la salida del Sol estos dos planetas Venus y Júpiter brillarán durante la alineación. Estarán en la misma coordenada de ascención recta.

Esta situación se da cuando dos planetas comparten la misma ascensión recta, según la longitud este-oeste en el cielo, desde un observador desde la Tierra. Así Venus y Júpiter se encontrarán en la misma coordenada de ascensión recta.

Con un buen ocular o telescopio podrá observarse mejor a estos dos puntos brillantes en su conjunción, la cual se dio por última vez en agosto del 2016. En aquella ocasión estuvieron cuatro veces más cerca que ahora.

Este lunes, mientras Venus se encuentre a unos 250 millones de kilómetros de la tierra, Júpiter estará a casi cuatro veces esa distancia pero se podrá observar en la misma dirección.

CÓMO DISFRUTAR DE ESTE ESPECTÁCULO

Se deberá mirar hacia el cielo en la zona este una hora antes de que salga el sol (5:07 a.m., en CDMX, a las 04:07 en Sinaloa). Si no se cuenta con un telescopio, éste no es necesario porque serán dos de los planetas más brillantes en el cielo, y de usarlo hay que tener mucho cuidado de no mirar el sol.

A partir del lunes, los dos brillantes planetas se irán alejando. Mientras Júpiter será cada vez visible en mejores condiciones en el cielo, Venus se dirigirá hacia su conjunción con el Sol, y dejará de ser visible durante unas semanas para pasar a ser el protagonista del cielo del atardecer a partir de febrero próximo.

Con Información de Debate