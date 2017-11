Junior Albini se pone un pañal para pelea de la UFC

Por eso es que al brasileño le dicen “Baby”

Estados Unidos.- La excentricidad de los atuendos en el boxeo parece que también llegó a la UFC.

Junior Albini fue el tema de conversación durante la velada de artes marciales mixtas en Norfolk, Virginia. El luchador brasileño se enfrentaba a Andrei Arlovski en una pelea que perdió la seriedad apenas subieron al octágono.

La culpa la tuvo los pantalones cortos de Albino, lo más parecido a unos pañales de bebé.

Las redes sociales no perdonaron y aparecieron los memes.

Junior Albini always knew he'd land in the UFC #UFCNorfolk pic.twitter.com/Exo3C5rHam

— Dave Madden (@DaveMMAdden) 12 de noviembre de 2017