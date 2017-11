Julión no pudo ir a EU, pero los premios vienen a México por él

Por primera vez se realiza en este país Los Premios de la Radio, la sede fue Zapopan Jalisco, donde estuvo presente Julión y Los Plebes del rancho

Mazatlán.-El cantante Julión Álvarez ha demostrado que se encuentra más fuerte y que no lo han tumbado los problemas. El artista tuvo varias presentaciones en los meses pasados con gran éxito, y todo parece indicar que las cosas se acomodan de nuevo para él. Ya anunció su regreso a la Arena Monterrey, donde se presentará el 13 de enero del 2018. Los boletos ya están a la venta, así lo anunció a través de un enlace en vivo que realizó en el Facebook de su representante de prensa, Alex Jiménez. “Hola, qué tal, gente de Monterrey y de sus alrededores, invitados para nuestro próximo evento, los boletos ya están a la venta a partir de hoy (ayer)”, externó Álvarez. Hablando de Julión, el artista se había sentido un poco triste porque realizó un dueto con el cantante Ricardo Montaner, con quien ya había grabado la melodía No te vayas (que tiene en YouTube 31,788,743 visitas y se estrenó el 19 de febrero del 2015), y el artista dejó fuera dicho tema de su más reciente producción, que lleva por titulo De ida y vuelta.

Pero no todo es tristeza, en estos días también ha habido cosas muy buenas, como el viernes, cuando fue el ganador de dos Premios de la Radio a cargo de Pepe Garza, uno de ellos con su disco Ni santo ni diablo, y el otro como Canción del Año, con el tema Afuera está lloviendo, canción escrita por el sinaloense Joss Favela. Lo mejor de todo esto es que, por primera vez, los Premios de la Radio (organizados por Pepe Garza y la radio La Ke Buena) realizaron dos eventos a la par, uno de ellos en Los Ángeles y el otro en Zapopan, Jalisco, realizándose en México dicha entrega por primera vez y por partida doble.

Se preguntarán: ¿por qué? Nada más y nada menos para tener como invitado de lujo en México a Julión Álvarez y su norteño banda, quien compartió escenario con Los Plebes del Rancho y el cantante Christian Jacobo. Recordemos que el cantante chiapaneco no puede pisar Estados Unidos por el proceso legal y la investigación de la que es objeto, pero de cierta manera, pudo estar allá al menos de manera virtual, ya que el evento se trasmitió también en plataformas digitales y medios de aquel país.

Julián Gil sigue en lucha por convivir con su hijo.

La lucha entre Marjorie de Sousa y Julián Gil parece no tener fin. Ahora el actor argentino siente que retrocedió varios pasos en el proceso legal para poder convivir con su hijo Matías Gregorio, debido a la apelación que la actriz interpuso y que lo deja hoy de nueva cuenta sin poder verlo una semana más. “Me siento frustrado, triste, pero con muchas ganas de luchar, y si lo que quieren es cansarme, no lo van a lograr”, expresó. Julián explicó que, después de que un juez dictaminara que él podría ver a Matías fuera del centro de convivencia por cuatro horas y sin vigilancia el día sábado, el equipo legal de Marjorie apeló esta resolución y lo anterior no se pudo dar el pasado 28 de octubre. “Lo que me dijo el abogado es que todo vuelve donde estuvo originalmente en lo que se ve esa apelación, es decir, regreso a verlo al centro de convivencia, con supervisión y una hora a la semana, todo lo que se había logrado quedó en nada”.

Graban ‘Cuéntamelo ya’ en Los Mochis y descubrimos esto.

Televisa ha visitado las instalaciones del Museo Interactivo Trapiche, donde hicieron grabaciones para el programa Cuéntamelo ya. Las conductoras Cynthia Urías, Roxana Castellanos, Odalys Ramírez y una más que será sorpresa, estuvieron visitando las tierras con olor a caña, donde disfrutaron de la gastronomía que la ciudad ofrece, además de los cocos preparados, los que les encantaron. Resaltaron la cultura de Sinaloa y lo que el municipio de Ahome ofrece a las personas que desean visitarlo. Algo que llamó la atención fue lo feliz que Roxana se miraba al lado de su pareja, quien la acompañó en este viaje. Se miraban muy enamorados y en cada momento que podían se demostraban su cariño.