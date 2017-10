Julián Gil: “recibo amenazas de sicarios”

Asimismo, el actor señaló que no cree en las lágrimas de cocodrilo de Marjorie de Sousa.

México.- El pleito entre Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue dando de qué hablar; ahora el galán de telenovelas le respondió a la madre de su hijo Matías Gregorio, a su llegada de la ciudad de Miami, donde aprovechó para destacar que está muy contento por el dictamen del juez en el que aprueba que pueda ver a Matías fuera de los tribunales.

“El juez dice que yo Julián Gil no voy a tener que ir al centro judicial los días viernes por una hora; sino que voy a poder tener a mi hijo fuera del tribunal cada 15 días por cuatro horas sin supervisión”, comentó.

Hoy, después de meses de defender los derechos de mi hijo, después de ser calumniado, pisoteado y señalado, le doy gracias a Dios y a la Justicia Mexicana por estar presente y hacer justicia. Podré ver a mi hijo fuera del centro de convivencia del juzgado, por 4 horas cada 15 días y sin supervisión. Como siempre he dicho, me remito a las evidencias y espero que en esta ocasión, se cumpla lo que dijo en varias ocasiones @marjodsousa, “Nunca me opondré a que mi hijo comparta con su padre”. Espero que ahora no apelen a esta decisión de poder estar junto a mi hijo. Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 2:46 PDT

Con respecto a la aparición de hace unos días de Marjorie de Sousa en el programa Don Francisco Te Invita, donde asegura no le guarda rencor y le pide se acaben los ataques en su contra; el actor precisó:

“Ahora viene la señora y se sienta con su cara como una alma en pena a decir públicamente en una historia de ficción, que se ponga a escribir novelas, yo se las hago”.

Julián Gil aprovechó su encuentro con la prensa para revelar que desde que comenzó el pleito con Marjorie de Sousa, ha recibido innumerables amenazas por parte de sicarios.

“Yo recibo de hackers y de gente amenazas sobre vida, yo no las he sacado, porque las encuentro absurdas; recibo amenazas de sicarios y las van a ver, tengo identificado de dónde vienen las amenazas, las amenazas de los sicarios. Yo no estoy culpando a nadie”, precisó Julián Gil, quien también se refirió a las acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico que presuntamente lanzó la abogada de Marjorie de Sousa.

“Hoy sale que me vinculan con una red de narcotráfico en Argentina y en toda Sudamérica. Es muy fácil sentarse a hacer un blog. No quiero acusar a nadie pero mi publicista y mi familia no lo va a hacer. No sé qué será lo próximo, a alguien secuestraré o a alguien violaré”, agregó el actor.

Después de más de 6 meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo #matiasgil 🙏🏼 Más de 6 meses de añorar momentos contigo . Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más … Ojalá esto termine pronto y podamos compartir más tiempos juntos ❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 12:25 PDT

La actriz Marjorie de Sousa ofreció una entrevista para el programa Don Francisco te invita, en la que se refirió a los problemas que ha enfrentado con el actor Julián Gil.

“Yo a Julián siempre lo voy a respetar, jamás podría sentir algo feo por el padre de mi hijo porque es el hombre que me dio el regalo más grande”, señaló durante una parte de la charla, aunque también dijo que ha sido víctima de varias calumnias y mentiras “muy fuertes” por parte de Gil, como aquello de mencionar que su relación era de “tres” o que le pidió 200 mil pesos para la manutención de su hijo.

Con Información de Debate