Julián Gil niega que odie a Marjorie de Sousa, pese a la batalla legal por Matías

Julián Gil aseguró que, pese al desgastante proceso judicial que ha sostenido con la madre de su hijo, Marjorie de Sousa, no tiene un sentimiento de odio hacia ella.

México-.“No la odio, ella está haciendo cosas que pues para mí no tienen sentido, pero creo que el odio no es un sentimiento que esté en mi corazón”, declaró a Televisa Espectáculos el actor y empresario argentino, quien agregó que lo que sí le preocupa es lo que pueda sentir Matías en este momento, así como lo que piense cuando sea grande y se entere de todo lo ocurrido en esta batalla legal.

“Ha sido, y entiendo que es lo más perjudicial de todo el proceso, lo que él pueda no solamente vivir cuando crezca y se meta en las redes sociales, sino lo que está viviendo ahora. El hecho de que tenga ocho meses no quiere decir que el niño no siente, puede que no entienda muchas cosas, pero sí hay muchas cosas que se sienten, como la ausencia o la separación en este caso del padre”, aseguró Gil.

“Lo que sí puedo decir y estoy sumamente seguro es que en su momento él se va a dar cuenta de la gran lucha, pues en mi caso y en el caso de la madre, sin decir quien tenga o quien no tenga la verdad, pues los dos lucharon por sus derechos”, añadió el argentino, quien mostró su molestia en redes sociales luego de que De Sousa no llevó al menor a la visita parental de la semana pasada.

“Me quedé esperándote hijo mío. He tenido días difíciles y hoy, una vez más, la señora se burla de todos y de mi hijo Matías después de meses de lucha para poder estar con mi hijo, y el juez que atiende el caso se pronuncia a mi favor dándome el derecho de compartir con mi Mati fuera de los juzgados (sic)”, publicó Gil, al lado de una imagen en la que se le ve frustrado y recargado contra una pared.

MARJORIE SE DEFIENDE

Al respecto, Marjorie respondió también a través de sus redes sociales para explicar las razones de su decisión, las cuales asegura están basadas en una resolución de un juez.

“Referente a la resolución del juez, con respecto a la convivencia entre Matías y Julián Gil, es importante destacar que deseo la convivencia entre mi hijo y su papá. Sin embargo, la apelación promovida por el equipo jurídico que me representa va en función de que no se cumplieron los requisitos señalados en la pericial médica ni en el acuerdo dictado por el juez”, escribió la actriz venezolana en su cuenta de Instagram.

“En dicho acuerdo se estipula claramente que en un máximo de tres días, deben proveerse los nombres de las enfermeras al juez competente para que asistan con el cuidado de Matías y que es imprescindible que estén con él, que deben conocer a la perfección sus hábitos alimenticios y cuidados médicos. Lamentablemente, los nombres no fueron proporcionados a la autoridad y, como siempre lo he expresado, el cuidado y salud de mi hijo son prioridad”, añadió De Sousa.

Fuente Mundo Hispano