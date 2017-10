Julián Gil “explota” contra Marjorie de Sousa

Asegura que el dinero de la manutención que le da, no lo gasta en las enfermeras para Matías, como ella ha señalado.

México.- La opinión pública ha sido testigo de cada una de las etapas por las que ha pasado el pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa.

Luego de que el fin de semana la venezolana asistiera al estreno de la obra Blancanieves para apoyar a su amiga Cecilia Galliano, quien además de dar vida a la villana de la historia también es la productora del proyecto, acompañada por su hijo Matías de 8 meses de nacido en brazos, el actor opinó al respecto.

En @daoro_miami tienes una gran oportunidad de ayudar en el mes contra el Cancer de mama con la rifa de un reloj #movado edición especial de Senosayuda 🌸 Solo tienes que seguir a @daoro_miami y etiquetar a tres amigas y ya estás participando para ganarte uno de estos hermosos relojes edición especial bold pink-grey Una publicación compartida por Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 5:07 PDT

Julián cuestionó el hecho de que Marjorie haya expuesto al bebé ante las cámaras a las que ofreció declaraciones, mientras que él no se le tiene permitido tomar y compartir fotos.

En declaraciones con varios medios de espectáculos comentó:

“Ella podrá decir lo que quiera decir, yo tengo pruebas de todo, como pues cuando se atrevió a decir que yo no podía sacar una foto del niño, que me querían quitar las visitas porque supuestamente este era un país peligroso y era un país inseguro; sin embargo pues ya vi que ayer lo llevó y le puso las cámaras. Entonces yo no puedo sacar una foto pero ella sí lo puede exponer a todas las cámaras”.

Después de más de 6 meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo #matiasgil 🙏🏼 Más de 6 meses de añorar momentos contigo . Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más … Ojalá esto termine pronto y podamos compartir más tiempos juntos ❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 12:25 PDT

De igual forma, Julián Gil se pidió una explicación sobre los gastos que realiza su ex pareja para su hijo, con la manutención que él le otorga.

“Me molesta que no veo a las enfermeras, todavía el día de hoy no he visto una sola enfermera. No las conozco. Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto. Hay que ver entonces en qué se está gastando la plata…en las enfermeras no es”.

El actor Continuó:

“Yo una de las cosas que no voy a hacer es rendirme, yo lo que sí voy a hacer es que Matías en su momento se sienta orgulloso de lo que luchó su padre por sus derechos”.

Finalmente, Julián Gil se refirió al ultimatum que dieron su abogados en el caso:

“En ningún momento he pensado que la prueba de ADN sea un elemento de negociación, es más me parece totalmente absurdo que sea un elemento de negociación”.

Con Información de Debate