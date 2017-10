Jugadora de volley desafía la gravedad y todo quedó grabado en video

Hay momentos en los que tienes que aprovechar las oportunidades

Estados Unidos.- Una jugadora de voleibol de una escuela secundaria de Texas está recibiendo mucho reconocimiento y ganando elogios de los profesionales después de una jugada magistral captada por la cámara que parecía desafiar las leyes de la gravedad.

Autumn Finney, una estudiante de último año de Decatur High School, estaba siendo grabada en video durante un partido cuando dio un salto en el aire para realizar un milagroso salvamento de la pelota y golpear el balón por encima de la red.

La jugada se extendió rápidamente en las redes sociales, atrayendo la atención nacional de los fanáticos del voleibol, incluida la medallista de oro olímpica Kerri Walsh Jennings.

Finney afirmó o que no estaba segura de si iba a poder llevar a cabo la maniobra.

“Ya estaba detrás de la línea de 10 pies esperando para atacar, porque sabía que iba a ser una jugada de compensación, así que quería estar detrás del balón. Y luego Tate hizo un remate increíble, y pensé: ‘Wow no puedo dejar que eso se desperdicie. Tengo que intentarlo. “, contó Finney a KXAS-TV.

“En ese momento, no estaba pensando. Mi corazón estaba [sintiendo], ‘Quiero esto. Quiero ganar este juego. Quiero este punto. Lo quiero’. Tienes que esperar que hagas grandes cosas “, dijo Finney.

Sin duda, es una gran deportista con un futuro brillante.

