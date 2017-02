Judy Garland sufrió acoso sexual en ‘El Mago de Oz’

ESTADOS UNIDOS.- Mientras su personaje de Dorothy sufría y emprendía una aventura en busca del Mago de Oz para que le ayudara a regresar a su natal Kansas, la actriz Judy Garland, de entonces 16 años, padecía acoso sexual en el rodaje del clásico filme de 1939 The Wizard Of Oz.

Pero quien o quienes le hicieron la vida imposible a la protagonista de la película no fueron El Espantapajaros (Ray Bolger), El Hombre de Hojalata (Jack Haley) y mucho menos El León Cobarde (Bert Lahr), sino algunos de los enanos que en la fantástica trama encarnaban a los llamados munchkins.

Así lo reveló Sidney Luft, el productor y ex esposo de la desaparecida actriz, en su libro biográfico Judy And I: My Life With Judy Garland, que llegará a las librerías de Estados Unidos el 1 de marzo.

Ellos (los ciudadanos de Munchkin) le hicieron la vida miserable en el set de rodaje, metiendo sus manos debajo del vestido… Los hombres tenían 40 o más años”, advirtió.

Luft, que estuvo casado con la actriz entre 1952 y 1965 y quien falleció en 2005, aseguró que estos extras “podían hacer lo que les daba la gana porque eran muy pequeños”.