Juan Gabriel ‘se hace presente’ en TV a través de un vidente

Juan Gabriel se hizo presente en el programa matutino ‘Despierta América’ de la cadena Univisión o al menos eso fue lo que hizo suponer Ramsés Vidente.

Y es que en plena transmisión en vivo, el invitado le aseguró a los conductores Alan Tacher y Karla Martínez, que tenía el ‘don’ para contactar a los seres del más allá, incluyendo a grandes celebridades como el ‘Divo de Juárez’.

“Cuando yo cierro los ojos trato de escucharlos y cuando mi voz me cambia, son ellos, su energía, soy un medium que da el mensaje que quieren dar”, explicó a las cámaras.

Posteriormente, aseguró que Juan Gabriel se encontraba muy preocupado por su familia ya que alguien les estaba haciendo brujería y veía un posible accidente automovilístico y por lo mismo les aconsejó manejar con precaución.

Conforme avanzaba la plática, Ramsés aseguró que Juan Gabriel tenía un mensaje que expresar en relación a su muerte.

“No era mi momento, no era mi lugar y fue algo raro… no me cuidé, disfruté la vida, llevé un descontrol en comida, llevé un descontrol en todo, pero ya había traído dolores y no le di seguimiento porque estaba muy presionado en deudas, trabajo y no quería decepcionar a mis hijos”

“No descanso en paz, porque quería disfrutar a mis nietos, a mi familia y todavía tenía más que darle a mi público”, sentenció.

Aquí te dejamos la entrevista completa.

(Video de Youtube)