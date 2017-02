Juan Gabriel no muere

El “Divo de Juárez” ‘volvió a la vida’ durante su homenaje

Una de las ideas más recurrentes que los artistas expresan a propósito de Juan Gabriel es que el cantautor seguirá vivo a través de su música.

Y en el homenaje Eternamente Juan Gabriel… Vive la Experiencia, el “Divo de Juárez” volvió a la vida en cada una de las piezas interpretadas y en un holograma que lo puso a bailar.

Los últimos destellos del sol brillaban en el cielo de Toluca, hacia las 18:40 horas, cuando comenzó el show en el Centro Dinámico Pegaso, que convocó a cerca de 20 mil personas, según cifras de los elementos de seguridad.

Después de un popurrí con temas del homenajeado, en el que destacó un cuerpo de bailarines, el tributo inició con David Bisbal, quien prestó su voz para “Canta Canta”.

La India,Yuri y Luis Fonsi obedecieron al llamado y subieron posteriormente al escenario.

Pero fue hasta que Emmanuel cantó “Pero Qué Necesidad” cuando se escuchó la primera gran ovación.

La temperatura descendía, sin embargo, la intervención del Mariachi Mi Tierra ayudó al público a ponerse de un humor festivo que varios acompañaban con tequila y whisky, que se vendían en 110 pesos.

Con Pepe Aguilar y “Se Me Olvidó Otra Vez”, la multitud pidió por primera vez más del cantante, gritando a coro “¡Otra!¡Otra!”.

Voces como las de Fernando de la Mora, en el tema “Ya lo Sé que tú te Vas”, y Yuridia, con “Abrázame muy Fuerte”, pusieron a los asistentes de todas las edades en aparente estado de hipnosis.

La esperada aparición de Juan Gabriel sobre el escenario llegó con “Querida”, canción que inició Juanes hasta que la tecnología de Hologram USA hizo su magia.

Joven y con figura esbelta, la proyección del ídolo se contoneó provocando que los celulares se elevaran en el aire y el público se acercara al escenario.

“Se ve mejor ahí”, comentó un fan señalando la pantalla, pues visto de cerca el holograma parpadeaba.

Aún así, la presencia del Divo fue acompañada con gritos eufóricos.

La selección musical tuvo para todos los gustos, pues músicos como Kinky, Jesse & Joy y Natalia Lafourcade encantaron igual que Aída Cuevas, Fernando de la Mora y Andrea Bocelli.

Sin embargo, fue la participación de John Fogerty, de la banda Creedence Clearwater Revival, la que llevó el show a su punto más álgido.

“Hola, México. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche para tocar para ustedes”, expresó contento, en una mezcla de inglés y español.

El cantante ofreció un medley de Creedence y acompañó la proyección del video de “Gracias al Sol”, cover que Juan Gabriel hizo de “Have You Ever Seen The Rain?”.

Después de más de 30 piezas y con una audiencia que retaba a la temperatura del lugar, menor a los 10 grados centígrados, el espectáculo finalizó a las 22.30 horas con todos los 16 artistas reunidos sobre el escenario para elevar su cariño hacia Juan Gabriel con “Amor Eterno”.

“Gracias, muchas gracias. Y que viva siempre en sus corazones”, dijo Emmanuel.

“Viva México. Viva Juan Gabriel”, añadió De la Mora.