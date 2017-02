Juan Gabriel, más vivo que nunca

“Extraño a mi gente, mi mariachi y sus aplausos”, fueron las palabras que en voz de Juan Gabriel dieron arranque al magno concierto que en su honor se llevó a cabo este 18 de febrero en el Centro Dinámico Pegaso en el Estado de México.

David Bisbal interpretó el tema “Insensible” y fue así como dio el banderazo inicial de este espectáculo en el que también participaron Yuridia, Juanes, Jessy & Joy, Pepe Aguilar, Emmanuel, Luis Fonsi, Yuri, Shaila Dúrcal, Kinky, Fernando de la Mora, Natalia Lafourcade, entre otros. Todos fueron acompañados por los músicos de Juan Gabriel, la Orquesta Sinfónica Mexiquense y el Mariachi De mi Tierra.

Sin duda, el momento más esperado de la noche fue cuando apareció un holograma del Divo de Juárez, para interpretar su tema “Querida” junto al colombiano Juanes. Dicho holograma apareció más tarde, mostrando a un Juan Gabriel joven que cantaba lleno de entusiasmo su canción “No tengo dinero”.

Otra parte que resultó ser muy emotiva fue cuando la cantante Aída Cuevas interpretó a punto del llanto la canción “Así fue”, uno de los temas emblemáticos de quien fuera su compadre. El tenor italiano Andrea Bocelli también conmovió con su interpretación de “Por ti volaré”, canción que no era de la autoría de Juan Gabriel, pero sí una de sus favoritas.

John Fogerty, ex vocalista de la banda Creedence, puso a todos a bailar con tres de sus éxitos. El más coreado por los casi 15 mil asistentes fue “Have you ever seen the rain”, sobretodo en su versión en español (“Gracias al sol”), escrita por el propio Juan Gabriel meses antes de su partida física.

Entonando “Amor eterno”, todos los participantes del concierto dieron punto final al espectáculo, mismo que duró cerca de cuatro horas y en el que se dejaron ver algunas personalidades del espectáculo y la política, así como los hijos del llamado Último Divo.