Juan Gabriel la Historia del Divo de Juárez

Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Hijo de Gabriel Aguilera Rodríguez, arriero de Jacona, Michoacán y de Victoria Valadéz Rojas de Aguilera, campesina de Parácuaro, Michoacán. Fue el menor de 10 hermanos, Rosa, quién murió casi recién nacida; Victoria, única y consentida hermana; José Guadalupe, Gabriel, Pablo, Miguel (q.e.p.d.) después nacieron tres Rafael y los tres murieron. Cuando nació, una comadre de su mamá, María de Jesús Valverde, sugirió que lo bautizaran como “ALBERTO”, en honor al personaje de una historia cubana, “El Derecho de Nacer”, llamado “Albertico Limonta” el cual estaba de moda, gracias a la Radionovela de la XEW.

Su padre, usualmente quemaba el pastizal para sembrarlo posteriormente, en una ocasión no tuvo control sobre esto, por la preocupación y miedo a lo que vendría por provocar daños en propiedad ajena, se tiró al río, sufrió un shock y enfermó. Por tal motivo le internaron en “La Castañeda” de donde no se supo nada más de él. Cuentan que posiblemente o que tal vez escapó. Tenía ocho meses en septiembre de 1950, cuando su madre, al tener problemas con sus cuñadas, se vio en la necesidad de escapar de madrugada rumbo a Apatzingán, de ahí, a Morelia y luego a Ciudad Juárez, Chihuahua; donde le esperaba María Romero Mora misma que había sido patrona en Parácuaro de Doña Brígida Rojas, abuela de JUAN GABRIEL y de su propia madre, y quien les permitió hospedarse en un pequeño cuarto. Ahí no permanecieron mucho tiempo, ya que entre los hijos de ambas existían diferencias.

De los 5 a los 13 años, permaneció internado en la Escuela Laica de Mejoramiento Social para Menores, donde una patrona de su mamá, María de Jesús Mena, le consiguió lugar. Una de sus primeras travesuras fue encerrar a su madre en un cuarto de la casa donde trabajaba de sirvienta, para que no lo llevara de nuevo al internado después de uno de los escasos fines de semana que lo llevaba a pasear. En estas ocasiones, acompañaba a su madre a la iglesia, pero las imágenes de los santos lo asustaban por su cara de sufrimiento y dolor. Él siempre ha huido del sufrimiento, del dolor y la soledad. Llegó al quinto año de primaria, y lo demás, como él dice, lo fue aprendiendo en “La Escuela de la Vida”. Siendo niño aprendió hojalatería y elaboración de artesanías, bajo órdenes de Don Juan Contreras; de Zacatecas, a quien consideraba su padre, abuelo, consejero, maestro y mejor amigo, en él creía y sólo a él le confiaba la tristeza que sentía por estar alejado de su madre. Padeció de los bronquios, así como una enfermedad llamada ’Ciática’.

En el internado tenía un compañero que le alquilaba su guitarra, a cambio de 20 centavos diarios. Micaela Alvarado, Directora del Internado, fue la maestra a quien más quiso y quien más amor le ofreció en su infancia. En el internado, aprendió a elaborar pan de sal, de dulce y donas de chocolate.

Cumplió los 13 años, cuando con la ventaja de ser el responsable de tirar la basura, al salir aprovechó la oportunidad para no volver más. Se fue a vivir con Don Juan, con él trabajaba y ganaba sus primeros centavos vendiendo artículos de hojalatería creados por sus propias manos. Al cumplir 14 años, regresó a vivir con su madre y su hermana quien preparaba burritas de harina para vender. Así fue como conoció el centro de la ciudad.

Pasaba por las calles de La Paz y La Noche Triste, cuando escuchó un coro cantando en un Templo Metodista, entró y conoció dos señoras, les contó su historia y le dieron trabajo. Leonor y Beatriz Berumen quienes se lo llevaron a vivir a la calle de Santos Degollado y 16 de Septiembre. Entonces, supo qué era la religión. Se dedicó a limpiar la iglesia, cantar en el coro y leer La Biblia, de la cual aprendía de memoria versículos, mismos que debía leer a los creyentes los domingos. Así, correspondía al gran amor de Doña Leonor y “Doña Ticho” como cariñosamente le llamaba a Doña Beatriz, tiempo después; un pastor del Templo Metodista de El Paso, Texas lo llevó al pueblo de Elsinore, California, para hacer el mismo trabajo. Ahí se quedó seis meses a vivir con una familia de raza negra. Le maravillaban sus voces, su amor a Dios y su fe. Aprendió a amarlos y siempre le llamó la atención que todo lo que hacían era para alabar a Dios.

El hecho de vivir cerca de Tijuana, aumentó su curiosidad por conocer y viajar allá. Así lo hizo y en ella formó parte de los Coros de la Catedral de Guadalupe, donde conoció a su entrañable amigo, Don Daniel Díaz, quien lo protegió como un padre. Lo llevó a Rosarito, Ensenada y Mexicali, y justamente ahí es cuando conoce a Monna Bell, su ídolo, en el “Marilyn Restaurant Bar”. Era noviembre de 1965.

Al mes siguiente, regresó a Ciudad Juárez.

Su platillo favorito es el pan con nata y canela. Su número cabalístico siempre ha sido el 7, que ha estado íntimamente ligado a su vida. Sus canciones preferidas son “Júrame” de María Greever, “Muñequita” y “Un ángel busco yo”, éxitos interpretados por Enrique Guzmán. Su gran verdad y la mayor de todas, ¡El orgullo de ser Mexicano”. Para él, ser mexicano significa: “Ser un hombre honesto, trabajador y que saca adelante a su familia”. No le gusta hospedarse en hoteles, aunque son parte de la vida profesional. Su gran miedo: subirse a los aviones, ya que ha vivido experiencias desagradables en pleno vuelo. Siempre que tiene oportunidad, y tiempo, prefiere viajar manejando su propio automóvil. De varios años a la fecha, se convirtió en naturista, y desde entonces, es el más acérrimo convencido de este régimen alimenticio. Difícilmente acepta que alguien fume dentro de su casa o estudios de grabación. Los jugos de frutas o vegetales que más disfruta son de zanahoria, apio, sandía, melón y naranja. Su sueño dorado siempre ha sido vivir en un rancho, lejos de la ciudad.

A los 13 años, compone “La Muerte del Palomo”, a la que siguió “Ases y Tercia de Reyes”.

“Lágrimas y lluvia”, “Mis Ojos Tristes” y “Amor Eterno”, misma que dedica a la memoria de su madre fallecida en diciembre de 1974. Vivencias de su hermana Virginia lo inspiraron para componer “Se me olvidó Otra vez”, “La Diferencia”, “Veinte Años”, “No Lastimes más” y “Tú sigues siendo el mismo”. El recuerdo de su padre lo inspira para crear “De Sol a Sol”. De su vida al lado de Don Juan, nace la canción: “Eternamente Agradecido”.

1965 Ciudad Juárez, Chihuahua. Nace interpretando “María La Bandida” del célebre José Alfredo Jiménez en el Programa “Noches Rancheras” del Canal 5 con Raúl Loya “El compadre más padre” quien lo bautiza con su primer nombre artístico, “ADÁN LUNA”. Sus compañeros de la época: Ana Lilia Arellano, a quien le compuso “Ana de mis sueños”, tema interpretado por Lorenzo Antonio; María del Carmen, Armando Corona y Miguel Ángel “El Ojiverde”.

1966 al 68. Ciudad Juárez, Chihuahua. Debuta en el Cabaret “Noa-Noa”, interpretando “Adoro” del Armando Manzanero, “Cenizas”, “Yo te amo”, “Yo sé que no es feliz”, y “Harlem en español”, entre otros, con el acompañamiento de Los Prisioneros del Ritmo. Simultáneamente se presenta como intérprete en: “Cucaracha Bar”, “Palacio Chino”, “Cucamonga”, “Boom-Boom”, “Charlie’s Bar”, y “Hawaiian”.

Viaja a la Ciudad de México, recorre todas las compañías de discos sin suerte alguna. Regresa a Ciudad Juárez y obtiene su primer contrato para actuar en el “Malibú”, recibiendo un salario de diez dólares diarios. En este mismo año conoce a la Señora Mc Ulley. 1969. Realiza dos presentaciones diarias, en el “Malibú” a las 12 horas y en “Boom-Boom” a las 2:00. Entonces, vivía en un departamento amueblado al fondo del Hotel Ritz.

Heberto Castillo, Promotor de la entonces CBS, le motivó a viajar a la Ciudad de México; para que lo hiciera; la Señora Mc Ulley le compró ropa y le prestó dinero. Pero, al llegar a la CBS, le dijeron que ya tenían muchos baladistas en su elenco, lo rechazaron también en Discos Peerless. En RCA VÍCTOR el Maestro Eduardo Magallanes, le aplicó una prueba con la interpretación de “Escándalo” de la autoría de Rubén Fuentes. Así consiguió empezar a trabajar en la industria discográfica, haciendo coros para grandes figuras de la canción, como: Roberto Jordán, Angélica María y Estela Núñez, sin embargo la remuneración era poca y es entonces que decide regresar a Ciudad Juárez.

Continúa durante 1970 trabajando en los centros nocturnos, pero a insistencia de varias personas seguras de que triunfaría en México, decide regresar a la capital y probar suerte por última vez. Al llegar al Distrito federal, por falta de dinero, tuvo que dormir en la Estación de Ferrocarriles, en la Terminal de Autobuses, en la Alameda Central y en la Villa de Guadalupe. Es llevado a la cárcel acusado de robo, episodio que sería plasmado en la película “Es mi vida”. Mientras estaba encarcelado injustamente compone canciones de protesta y poemas que no ha querido grabar. También surgen temas como: “No tengo dinero”, “Me he quedado solo”, “Tres claveles y un rosal”, “La más querida” e “Iremos de la mano”. La tortura de la privación de su libertad se prolonga año y medio.

Lucha Villa es quien le prestó dinero para comer y para dormir en uno de sus tantos viajes al Distrito Federal, cuando más lo necesitaba. Adoptó el nombre artístico de “JUAN GABRIEL” Juan en agradecimiento al viejecito que le enseñó a trabajar, mismo que lo aconsejaba cuando estuvo internado y Gabriel, en memoria de su padre.

1971. Gracias a sus canciones conoce a Andrés Puentes Vargas, Director de ‘Lecumberri’, y a su esposa, Ofelia Urtusástegui, el primero le presenta a ‘LA PRIETA LINDA’ y la segunda encuentra que no había pruebas suficientes para que permaneciera encerrado.

Junio 11 de 1971, con Raúl del Valle y Enrique Okamura le ofrecen integrarse a las filas de RCA VÍCTOR donde firmó contrato e inició la grabación de su primer disco, ‘UN ALMA JOVEN’, donde incluye su primer gran éxito, “NO TENGO DINERO”. Queta Jiménez “La Prieta Linda” también le tiende la mano y también se convierte en su primer intérprete cuando graba “Noche a Noche”. Posteriormente, Roberto Jordán interpreta: “No se ha dado cuenta” y Estelita Núñez, “Extraño tus ojos”. Con los temas “No tengo dinero”, “Me he quedado solo”, “La más querida” y “Por las mañanas” llevó a cabo su primer presentación profesional en Caracas, Venezuela, en el programa ‘EL Y ELLA’ de Radiocaracas Televisión, bajo la conducción de Mirla Castellanos y Miguel Ángel. Primera vez que subía a un avión en plan promocional, viajó por Valencia, Maracaibo, Puerto la Cruz y Maracay. Trabajó en Caracas en el programa “De Fiesta en Venevisión”. Participa en el programa “Estrellas Musicales” con Jesús Acosta, Productor en Canal 8 del aquel entonces Televicentro.

En ese año recibe su primer Disco de Oro. Participa en el FESTIVAL OTI ‘72 con “Será Mañana” y “Uno, dos y tres y me das un Beso”, mismas que aunque no calificaron, se colocaron en los primeros lugares de popularidad y fueron grabadas en un disco. Acompaña a José Alfredo Jiménez a su homenaje por 25 años como compositor en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Grandes figuras de la canción Interpretan y convierten en éxito sus temas, “Por creer en tí” con “Estrellita”; Cuando me vaya de tu lado” con “Mónica Ygual” y “Que vuelvas” con “Enrique Guzmán”.

En 1973 el Director Paul Muriat graba en Francia: “En esta Primavera”, “Esta rosa roja” y “Nada ni nadie”. Debuta en el Teatro Apolo.

Por primera vez una mujer logra más de un millón de copias vendidas, Angélica Marái, con “Tu sigues siendo el mismo”. Gualberto Castro acrecienta su fama con “Canta, Canta”.

Recibe un homenaje que le rinde la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM) por éxitos rotundos obtenidos en América Latina. Graba por primera vez con mariachi: “Se me olvidó otra vez”, “Lágrimas y Lluvia”, “Qué chasco me llevé”, “Esta noche voy a verla” y “La muerte del Palomo”: Recibe además el premio “El Heraldo” en 1974 como Compositor del Año y graba con acompañamiento del Mariachi Vargas de Tecalitlán: “Te voy a olvidar”, “No vuelvo a molestarte”, “Ya no insistas corazón”, “Otra vez me enamoré”, “Cuando todo se acabe” y “Siempre estoy pensando en ti”.

Graba el cuarto disco de baladas: “A mi guitarra”, “Te propongo matrimonio”, “De sol a sol” y “Nuestro amor es lo más bello del mundo”: En este mismo sufre una de las pérdidas más dolorosas de su existencia; muere su madre.

En 1975 filma su primera película para Rogelio Agrasánchez, “Nobleza Ranchera”, al lado de doña Sara García, “La abuelita del cine mexicano”, Carlos López Moctezuma , Sonia Amelio y Verónica Castro. Graba el programa “Visitando a las Etrellas” Con el desaparecido Paco Malgesto. Debuta en el Casino Royale de Ernesto Vals y el Teatro ‘Blanquita’, al lado de María Victoria. Recibe el Discómetro del Mercado de Discos por altas ventas del tema “Se me olvidó otra vez”. Graba “Tu abandono”, “Mía un año”, “Yo te perdono”, “No les vaya a suceder” y “Cada quien su camino”. César Costa interpreta con mucho éxito “Lo nuestro es un sueño”.

Asiste al Homenaje a Pedro Vargas que le rinde “Radio Koce” de San Antonio, Texas. En 1976 lanza a la fama: “Siempre en mi mente”, “María José” y “Lágrimas tristes”. Participa actuando en el programa “La Criada Bien Criada”. Recibe homenaje de la prensa y el “Nipper de Oro” por Dos Millones de Copias vendidas. Filma la película dirigida por Rafael Rosales; “En esta primavera” actuando al lado de Estrellita y Merle Uribe. Graba junto a Estela Núñez “Mañana, Mañana” y “Esta Noche”; así mismo con María Victoria, “17 Años” y “Señora María Victoria”; con Lucha Villa, “Juro que nunca volveré”.

Y en 1977 realiza su última grabación para RCA Víctor “Te llegará mi olvido”, “Ella”, “Juro que nunca volverá” y “Con un poco de Amor”.

Inician los éxitos reinventando la carrera de Rocío Dúrcal con mariachi “Fue tan poco tu cariño”, “Tarde”, “Jamás me cansaré de ti” y “Amor del alma”. Debuta junto a María Victoria en ‘El Apache 14’. Lupita D’Alessio disfruta las mieles del éxito con “Juro que nunca volveré”.

En 1978, se presenta en el Hotel del Prado, recibe nuevamente el merecido premio “El Heraldo” por “Siempre en mi mente”. Estela Núñez graba “No me arrepiento de nada” y José José sigue encumbrando su carrera con “Lo pasado, pasado”. Firma con Ariola y graba “Aunque te enamores” y “Adiós amor, te vas”. Nuevamente se integra al elenco de la película “Del otro lado del Puente” interpretando y haciendo éxitos como: “Me gusta bailar contigo” y “Buenos días señor Sol”. “Rocío Dúrcal Canta a Juan Gabriel Volúmen II” incluye en su repertorio: “Me gustas mucho”, “No lastimes más”, “Cuando quiera has de volver”” y “Me nace del corazón”.

“Aunque te enamores”, éxito del momento en su voz, en el año 1979, recibe dos Discos de Oro por altísimas Ventas y efectúa una gira por el interior de la República. Es en “Siempre en Domingo” donde estrena la canción que dedicó a María Félix, “María de todas las Marías”.

Filma “El Noa-Noa” a la par que graba: “He venido a pedirte perdón”, “La frontera” y obviamente “El Noa-Noa”. Lucha Villa interpreta como solo ella podía hacerlo “Inocente Pobre Amiga” y “La Diferencia”.

Sale al mercado la nueva producción en la voz de la Dúrcal; Titulada: “Rocío Dúrcal Super éxitos de Juan Gabriel” donde interpreta “Se me olvidó otra vez”, “Siempre estoy pensando en ti” y “Te voy a Olvidar”.

Mientras él, en 1980 inicia sus presentaciones en el “Stelaris” del Hotel “Fiesta Palace” hoy “Crown Plaza” de la Ciudad de México. Se convierte en Éxito del Año “He venido a pedirte perdón”. Graba el primer disco con mariachi para BMG Ariola incluyendo “Ya para qué”, “¡Arriba Juárez!”, “Silencio ¿Por qué silencio?”, “Mis ojos tristes” y “Cuando quieras, déjame”.

Realiza los discos “Con tu amor” y “Rocío Dúrcal Canta a Juan Gabriel Volúmen V” donde se incluyeron: “Te llegará mi Olvido”, “Te juro que nunca volveré” y “Tu sigues siendo el mismo”.

Se traslada a Texas en 1981 para aprender inglés, mientras la película “El Noa-Noa” rompe record’s de exhibición y es proyectada para el público soviético en el Festival Internacional de Tashkent. Realiza su primera y única grabación español-inglés, “Sin tu amor” (“Without your love”). El programa “Siempre en Domingo” le rinde homenaje a su brillante carrera y sus club’s de admiradores le ofrecen una cena en honor a su Décimo Aniversario de Trayectoria Artística.

Graba su disco con mariachi “Inocente pobre amigo” mientras Angélica María plasma en una grabación “Ya no volverás a verme”.

“En el nombre del Amor” se convierte en La Canción Más Escuchada en la Radio en 1982. Se estrena la película “Es mi vida” y termina una producción para Aída Cuevas. Graba “No me arrepiento de nada” con Estela Núñez y, a dúo con Rocío Dúrcal “Perdóname, Olvidalo”. La producción titulada “Rocío Dúrcal Canta lo romántico de Juan Gabriel” incluye los éxitos: “Tenías que ser tan cruel”, “El más querido” y “¿Por qué fue que te amé?

Presentaciones en 1983 en el Teatro de los Estudios Universal, debut en cabaret en el ‘El Patio’, mientras “La farsante” se convierte en rotundo éxito. Rocío Dúrcal interpreta “Frente a Frente” y “Tu que fuiste” en un disco y en “Cosas de enamorados”: “No me vuelvo a enamorar”, “Ya lo se que tu te vas” y “Si quieres”. Juntos rompen record’s de asistencia en un concierto en ‘Florida Park’.

Es distinguido como “Mister Amigo 1984” en Brownsville, Texas. De nueva cuenta, se hace acreedor al premio de “El Heraldo” como “Artista del Año”. Se presenta en el programa “El Estudio de Lola Beltrán”.

“Querida” permanece todo el año en Primer Lugar de Popularidad. Realiza una gira por Estados Unidos. Lanza el disco “Recuerdos II”. Se presenta en “El Patio” 40 noches. Realiza un disco para Aída Cuevas con “Jamás te prometí un jardín de rosas” “Quizás mañana”, “Yo creo que es mejor” y “Ahora que te vas”. Para “Rocío Dúrcal Canta a Juan Gabriel Volúmen VI”, incluye los éxitos “Amor Eterno”, “Costumbres” y “Te quiero mucho”. Produce el disco “Rocío Dúrcal / Juan Gabriel Volúmen I Frente a Frente”.

La Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York lo premia como “El Artista Más Destacado del Año 1985”. Viaja a Madrid, España a grabar con Rocío Dúrcal. Realiza presentaciones en el interior de la República Mexicana. Canta en Venezuela y se consagra en América Latina. Produce “Lucha Villa Interpreta a Juan Gabriel” donde se incluyen éxitos rotundos como “No discutamos” y “Ya no me interesa”. Se presenta en ‘El Patio’ con lleno absoluto y da a conocer el acetato “Pensamientos”. El 5 de octubre de 1986 el Alcalde de los Angeles, California, Tom Bradley, instituye “El Día de Juan Gabriel”. El 2 de septiembre de 1987 inaugura la “Casa Hogar SEMJASE”. En presentación en Puerto Vallarta, Jalisco, recibe la ‘Guirnalda de Oro’ otorgada por “La Guirnalda”. En la Reseña de Acapulco, estrena “Debo Hacerlo”, revolucionando el mundo musical y alcanzando millonarias ventas.

Inicia una exitosa gira a Venezuela, Colombia y Ecuador por más de tres meses en 1988. Rinde homenaje a Luis Alcaráz y participa en un maratónico programa de ‘Mala noche, ¡NO!’, cantando durante más de ocho horas continuas. Se presenta en las Vegas, Nevada y produce “Desde Andalucía” para Isabel Pantoja. En 1989 permanece un mes con lleno absoluto en “Premier”. Realiza una actuación masiva en el “Estadio del Atlante”, obteniendo, como es costumbre, rotundo éxito y estableciendo récord al cantar ante más de 60 mil espectadores.

Firma con Bertelsman de México (BMG) en 1990. Tres conciertos en el “Palacio de Bellas Artes” a beneficio de la Orquesta Sinfónica Nacional. Temporada en “Premier”. Llena la “Plaza de Toros México” en concierto a beneficio del “Patronato del Voluntariado Nacional”. Lanza el álbum doble “Juan Gabriel en vivo desde el Palacio de Bellas Artes” rompiendo récord de ventas en disco compacto y lanzando al mercado el video-home de su actuación. En 1991 se presenta en “Premier” por tres meses consecutivos, de martes a sábado, con localidades agotadas diariamente. Convención Anual BMG Cancún 91, le otorgan Discos de Oro y Platino por Venta de más de 30 Millones de Discos. 10 Conciertos en el “Auditorio Nacional” ante más de cien mil espectadores y ante más de veinte mil en el “Palacio de los Deportes”. Continua, posteriormente, gira por la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. En 1993 rompe récord de actuaciones en ‘Auditorio Nacional’, ‘Rose Bowl’ de Pasadena, California; “Estudios Universal” de Los Angeles, California y ‘Radio City Music Hall’ de Nueva York. Al mismo tiempo, produce temas inéditos en un disco para Mona Bell, titulado “Enamórate”.

Lorenzo Antonio lanza “Mi tributo a Juan Gabriel”.

Firma Contrato de Exclusividad con Discos BMG y lanzan en radio el sencillo “Pero qué necesidad” en forma espectacular y después de ocho años de ausencia discográfica. En Los Cabos, Baja California, da a conocer a los medios mundiales de comunicación la producción: “Gracias por esperar”.

JUAN GABRIEL…”EL QUE MÁS”.

El que más ha peleado y defendido sus derechos como compositor, cantante y artista. El que más canciones tiene registradas. El que más de 30 millones de copias vendidas tiene. El que más ingresos por concepto de Regalías ha generado a la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM). El que más y mejores obras de beneficencia ha realizado. El que más garantías tiene para ofrecer a los empresarios, gracias a su espectáculo. Del que más se espera de su talento artístico para el futuro, siendo aún muy joven. El único cantautor que creó su propio espectáculo. Uno de los más importantes cantautores mexicanos de todos los tiempos. El más inteligente artista para administrar su carrera profesional. El más querido. El más admirado.

JUAN GABRIEL…”PENSAMIENTOS”

“Nací en Parácuaro, Michoacán, un siete de enero, pero me trajeron a Ciudad Juárez, desde los tres meses, por eso es que mis vivencias nacen ahí. Tengo raíces en Michoacán, lo amo con todo corazón porque creo que es una bendición haber nacido ahí. Porque de ahí también traigo raíces musicales, mezcladas con el turbulento escándalo que hay en Juárez, donde se amalgama la música de todas partes. Fusionando los ritmos Estadounidenses con los Mexicanos, he tenido la base para crear mi propio estilo musical. El ‘Rock’, ‘Twist’, ‘Hustle’, ‘Funky’, y otros géneros, mismos que me han influenciado, y fusionado con estilos como el de Chelo Silva, Cornelio Reyna, Juan Montoya, Los Montañeses del Álamo, entre muchos más, artistas que gustan mucho en esta zona. Todo ha contribuido para enriquecer mis influencias musicales. No tengo papás, mi padre murió cuando era niño, en Michoacán, y cuando mi madre vino a Juárez con mi hermano Marcelino y conmigo, platicaba que él era campesino, arriero, un señor divino. Ella se llamaba Victoria y murió el 27 de diciembre de 1974. Con ella disfruté poco el producto de mi trabajo, desgraciadamente murió y no pudimos compartir lo conseguido para mí y para ella”.

“Mi infancia fue bonita y triste, paradójicamente una mezcla extraña de sentimientos, igual que sentimos todos los niños que nos criamos con muchas privaciones. Mi madre tenía que trabajar de sirvienta y no podía atenderme, por eso tuvo que internarme en la Escuela de Mejoramiento Social, donde permanecí de los 5 a los 13 años. Tengo recuerdos muy bonitos de mi maestra, Micaela Alvarado quien le dediqué una canción de mi disco “Recuerdos II”. La pasaba muy bien con los demás niños, compartíamos juegos, pero a la vez, estábamos conscientes de la tristeza por estar ahí internados. Sólo cursé hasta el quinto año de primaria. Lo demás lo tuve que aprender ya más grande, pues siempre fui curioso y preguntón”.

“¿Que si creo en Dios? Bueno, como ser humano, tengo una vida bonita; y aunque gritara a los cuatro vientos que no creo, los hechos hablarían por sí solos. Porque hay personas que juran y perjuran que tienen Dios, van a misa y dicen que creen; y por otro lado, son envidiosos, celosos y poseen malos pensamientos. En cambio, hay gente que aparentemente no cree, porque quizá no lo busca, pero los hechos de las personas son los que hablan por sí mismos. El hombre, primordialmente, debe creer en él mismo, que es igual que creer en Dios, si no; estamos perdidos. La música es lo más cercano a Dios y la Naturaleza; una verdad que mueve a la gente, y hasta a animales y plantas reaccionan a ella. Perdono a todas aquéllas personas que me hayan deseado un mal; estoy preparado para soportar mil calumnias, porque la envidia, es la más grande manifestación de admiración”.

“Me agrada permanecer solo durante largas temporadas”. “Mi platillo favorito es el arroz blanco con frijoles, verduras, étc.; excepto con carne, porque no me gusta comer animales muertos; otro son los chiles rellenos, pero sin carne; intoxica nuestro organismo, y eso sí, siempre trato de aconsejarle a todo mundo, que la evite. Además, los animalitos son muy simpáticos, no hay razón para matarlos y comernos su carne. No soy casado, ni pienso casarme jamás, soy feliz así, soltero. No estoy en contra del matrimonio, ni la unión libre. Mis amores son muchos, pero los más importantes son: mi madre, hijos, hermana, hermanos, sobrinos y mis canciones. En el amor hay que corresponder a la gente que uno quiera, y aprender a quererse a uno mismo, para enseñarse a querer a los demás. Yo me enamoro cada quince minutos”.

“Parece mentira, pero mi primera actuación profesional, ya con el nombre de “JUAN GABRIEL”, fue, según recuerdo, a finales de 1971. Pero no ocurrió en México, sino en Venezuela. Porque allá habían lanzado mi primer disco y mis canciones “No tengo dinero”, “Me he quedado solo”, “La más querida” y “Por las mañanas”, se empezaron a escuchar en las estaciones de radio de aquel país. De repente, hablaron de Venezuela a mi compañía disquera y dijeron que estaban muy interesados en contratarme. Entonces, acepté y fui a trabajar a Caracas, Maracaibo, Valencia y Puerto La Cruz. Tengo recuerdos muy bonitos de esas actuaciones, que fueron las primeras que realicé como “JUAN GABRIEL”. No me gusta aparecer mucho en televisión, pues sé perfectamente que es un arma de dos filos. Sí me dejara ver frecuentemente, la gente se cansaría, y no quiero que eso suceda”.

“No estoy en contra de los homenajes, aunque yo prefiero los reconocimientos y creo que a cualquiera le gusta que le reconozcan su trabajo. El reconocimiento que más me gusta y más aprecio, es el que me hace la gente cuando salgo a la calle, me dan sus bendiciones y dicen que Dios quiere que me vaya bien y me que me cuide mucho. Me dicen que les gustan mis canciones y me quieren, ese es el mayor reconocimiento. No creo que exista otro mejor. Lo mío es componer, cantar, escribir, improvisar en el escenario. Y para meterme de lleno en un estudio, sólo puedo hacerlo de cuando en cuando. Para poder escribir una canción, no necesito de un lugar especial. Sólo es cuestión de ponerme a escribir y ya. No soy de los autores, como he escuchado por ahí, que se sobresaltan de repente cuando están dormidos. Yo, al igual que me siento a dormir, me siento a escribir y me dedico exclusivamente a ello. Así, cuando como, no escribo, ni duermo, y cuando duermo, no como, ni escribo. Entonces, cuando escribo, no como, ni duermo”

“En cuanto a escribir primero la letra o la música, depende del estado de ánimo en que me encuentre. No hay ninguna regla en mi manera de componer. A veces, cuando estoy alegre, escribo algo muy triste, y viceversa. En fin, es algo que ni yo mismo sé, pues compongo de una manera que, para mi, es la más natural del mundo. Gano más como compositor y productor, que como intérprete”.

“La vida nos da la oportunidad de superarnos, y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos. Entre los casos más hermosos están: Beethoven, Mozart, Bach; todos aquellos esos maravillosos compositores que dejaron de respirar, de ver, de oír, de oler; pero que hasta la fecha, siguen vivos. Al igual que los compositores mexicanos: Agustín Lara, Gonzalo Curiel, José Alfredo Jiménez y también los cantantes Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís y tantos otros artistas que han dejado huella; y que nunca morirán, porque aprovecharon las oportunidades que la vida les dio, y que la gente los llenó de vibraciones, amor, energía; y por eso, siguen con nosotros. En cambio, hay gente que anda por ahí, y solamente estorba, porque no les gusta trabajar, ni estudiar. Toda esa gente que es negativa, está muerta… es como sí no hubiese nacido”.

“Yo no sé si sea un perfeccionista empedernido, lo único que sé es que me gustan las cosas muy bien hechas, y yo me puedo tardar todo el tiempo que sea necesario, hasta que quede completamente convencido de que es el disco que quería grabar. Hasta que no me mueve, hasta que no siento que la grabación me llega al alma y los huesos; hasta ese momento, no la considero terminada. Porque cada disco se queda para toda la vida. Son recuerdos que permanecen ahí para siempre, para que los juzgue el corazón del mundo. Las compañías y los ejecutivos pueden cambiar, y nosotros desaparecer, pero los discos quedan, como prueba de lo que se hizo en tal o cual año. Yo me iré algún día, pero deseo dejar recuerdos muy bonitos a la gente, y por eso me tardo todo el tiempo necesario”.

“No me considero un prodigio y mucho menos un personaje de la canción popular, soy uno de los muchos afortunados que pertenecen a la actual evolución, que gusta de la superación y considero un movimiento normal el despertar temprano de las futuras generaciones y acontecimientos, que serán al pasar de los años, una situación común y corriente; aunque no por ello dejará de ser una sorpresa para quienes al transcurrir el tiempo, perteneceremos al pasado”.

Con las anteriores palabras, hizo un corto y acertado análisis de la juventud de su tiempo, y lo que sería la futura generación. Siempre se desenvolvió como un profesional, aún sin haber cumplido la mayoría de edad, ya era autor de más de 300 canciones.