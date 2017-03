Joven recibe golpiza por no ceder asiento a anciana (VIDEO)

Un joven fue golpeado por pasajeros dentro de un vagón del Metro de Lima debido a que no quiso ceder el asiento a un adulto mayor.

En imágenes de un video filmado por otro usuario del servicio del Metro de Lima, se observa cuando un hombre le pregunta: “¿Puedes parar, por favor?. Hay una señora que es mayor”, pero el joven dio la negativa.

Fue en ese momento que el joven fue agredido por varios de los pasajeros. Sufrió jalones de cabello y golpes en el vagón del Metro de Lima. Otros usuarios quisieron detener la pelea al afirmar que había bebés en el lugar.

Un agente de seguridad del Metro de Lima es llamado para detener la gresca que terminó con el joven ensangrentado siendo retirado del vagón. Sin embargo, cuando le refutaban que le debería dar “vergüenza” su actitud, el agredido se respondió: “no, no no. Eso no se justifica, no sea ignorante, loca (…) ¿usted me va decir que eso justifica la agresión?”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que pasajeros ya sean del Metro de Lima y del Metropolitano protagonizan este tipo de escándalos por un asiento reservado.