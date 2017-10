Joven de 22 años muere a manos del padre de su novia en Texas

By canal44

Los hechos registraron en Texas

Estados Unidos.-Un joven murió luego de haber sido baleado por el padre de su novia, quien de acuerdo a las autoridades también atropelló a su hija en el incidente antes de quitarse la vida en Arlington, Texas.

Omar Soto, de 22 años de edad, fue encontrado muerto el viernes 27 de octubre en la calle 500 de Lincoln Square junto con una mujer de 20 años, quien estaba con vida y presentaba lesiones consistentes y similares a la de una persona que fue arrollada.

De acuerdo al Departamento de Policía de Arlington, al norte del estado, los detectives creen que el padre de la mujer siguió a la pareja al centro comercial y le disparó a Soto. Según las autoridades, cuando la chica intentó ayudar a Soto, su padre la atropelló.

Los detectives creen que Soto era novio de la mujer, aunque algunas personas que han hablado con medios de comunicación locales han cuestionado la relación entre ambos. “Se nos reportó que era la novia”, dijo Christopher Cook, teniente del Departamento de Policía de Arlington.

Deadly shooting overnight leaves two deceased. News Release attached. pic.twitter.com/UL3GQdpHjJ — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) 28 de octubre de 2017

“A la policía no le importa qué tipo de relación tenían. Entiendo que ha habido gente en la comunidad que ha dicho que no estaban saliendo”, indicó Cook. “Esto no tiene ninguna importancia en nuestra investigación”.

La mujer fue traslada al hospital y su vida no peligra, informó la policía.

Las autoridades localizaron el padre de la mujer en su camioneta alrededor de las 12:30 a.m. del sábado en la calle 3400 de la calle Division, al oeste de la ciudad. Se determinó que el sospechoso había fallecido de una herida de bala que aparentemente él mismo se provocó. La policía considera que se trata de un suicidio.

De acuerdo al obituario de Soto, él “era un arquitecto y DJ a quien le gustaban mucho los autos de carrera. Él fue una persona amable, honesta y tenía muchos amigos”.

En marzo, Soto fue uno de los gestores de proyectos para crear las denominadas ‘tiny houses’ o casas pequeñas, un proyecto que busca beneficiar a personas desamparadas. El joven era originario de Dallas y solo tenía meses de haberse graduado como arquitecto de la Universidad de Texas en Arlington.

Con Información de Mundo Hispano