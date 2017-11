Joven acusa de abuso sexual al presidente de Nicaragua

- in Internacional

La nicaragüense Elvia Junieth Flores afirmó que ella y su familia han sido “víctimas de abuso” por parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, después de que su familia denunciara que el mandatario se aprovechó sexualmente de ella desde que tenía 15 años y que tiene encarcelado a otro hermano.

Nicaragua-.En medio de una conferencia de prensa que ofrecían en Miami cuatro de sus ocho hermanos para denunciar su caso, se dio entrada a una llamada telefónica de la propia Flores, quien llorando indicó que la “injusticia” y la lucha por la libertad de su hermano Santos Sebastián la impulsaron a romper el silencio.

“Yo soy la principal víctima de abuso de poder del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra; que ha destruido a mi familia, me ha destruido a mí”, manifestó desde Managua.

“Mi situación es exactamente la misma que tiene mi hermano; él está preso en el sistema penitenciario, y yo estoy detenida en una casa, en la misma posición, es una tortura psicológica, tengo muchos impedimentos para realizarme como madre, como persona, como profesional”, subrayó.

La joven aseguró no tener “actualmente relación” con Ortega y ser madre de dos niñas, una de 5 años y una bebé de 11 meses, pero dijo que no está “preparada” para hablar de la paternidad.

“Respecto a la situación privada y personal de mis hijas, es algo que yo prefiero no hablar, porque es algo muy delicado y difícil”, precisó.

Tras señalar que se siente en “riesgo”, la joven precisó que tiene “restricciones migratorias” y que aunque puede salir a llevar al colegio a su hija mayor, entre otras actividades, siempre está vigilada y con los teléfonos intervenidos. Flores evitó responder a la pregunta de cómo se mantiene económicamente y dijo que no se acuerda de cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Ortega.

