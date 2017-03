José José ¿practica la santería para salvarse del cáncer?

Unas pulseras en sus manos, han llamado mucho la atención

José José busca sanar el cáncer de páncreas que padece a través de médicos especializados y de la santería, misma que practica desde hace tiempo y que en el video que publicó el día de ayer, muestra tres pulseras colgadas en sus manos, donde a su vez, confirma que padece tal enfermedad.

“ME HICIERON ANÁLISIS DE ARRIBA ABAJO Y ME ENCONTRARON UN PROBLEMA EN EL PÁNCREAS, QUE ES UN TUMOR CHIQUITO EN LA CABEZA DEL PÁNCREAS, LO QUE HA MOTIVADO A QUE ESTÉ TAN DELGADO Y TAN FLACO”.

Afirmó el cantante a su público, mientras movía sus manos y dejaba ver sus pulseras, dos en una mano, que son utilizadas en la santería, para curar males y alejarse de las malas energías.

“El doctor me dijo, tú has recibido cosas negativas, traiciones, las más dolorosas, las mentiras que inventan, las agresiones, todo eso lo van recibiendo los órganos y por eso tu páncreas recibió una agresión gigantesca, no te preocupes es muy pequeño, lo vamos a sacar adelante”.

Diario BASTA! platicó con el santero Miguel Marín, quien explicó sobre el uso de estas pulseras.

“SON PROTECCIONES, BASTANTE BUENAS, FUERTES, PARA QUE NO MUERA DE MANERA INESPERADA, O PROTEGERLO DE ENFERMEDADES. AYUDA A QUE LA PERSONA MEJORE SU SITUACIÓN, PERO TIENE QUE PONER DE SU PARTE EN LOS OTROS TRATAMIENTOS MÉDICOS”.

Sin embargo, en esta religión estas pulseras tienen su nombre.

“Las pulseras de su mano derecha parece ser una de las 7 potencias, se relaciona con la santería, pueden venir de los santos católicos, la otra parece una de caracoles en forma de rosario, la otra bien podría ser por los colores verde y amarillo, se llama Idé de Orula, es un santo que se le relaciona con San Francisco de Asís, es el que hace un pacto con Ikú, un espíritu de la muerte, este con el fin de que las personas no mueran de una manera inesperada”, finalizó el conocido santero.

Con información de Diario BASTA!