José José advierte sobre estafador que pide dinero en su nombre (VIDEO)

José José empleó las redes sociales para advertir a sus seguidores que existe una persona que está tratando de lucrar a costa de su delicado estado de salud.

El llamado ‘Príncipe de la Canción’ explicó en un video que “un tal Javier” está solicitando dinero en Puerto Rico con la excusa de recaudar fondos para ayudarle.

“Toda esa gente que empieza a pedir dinero, es para ellos. No se dejen sorprender porque a mí, mi familia, mis amigos y mi compañía de discos me tienen absolutamente cobijado. (…) Cuidado amigos de Puerto Rico no se dejen sorprender por un tal Javier”, dice José José.

El intérprete detalló que ese estafador de nombre ‘Javier’ estaría pidiendo a sus víctimas una cantidad de hasta 250 dólares con la finalidad de ayudarle en sus gastos médicos.

Por otra parte, el cantante afirmó que en breve publicará otro video en el que informará sobre su “sanación”, información que da esperanzas sobre una mejora considerable en su salud.