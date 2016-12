Johnny Depp listo para la secuela de “Animales Fantásticos”

La autora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, reveló que buscará que “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos” (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”), sea una saga de cinco películas. En ellas, según revela Deadline, veremos la participación de Johnny Depp.

La primera película, que llega a los cines el próximo 18 de noviembre, cuenta con el primer guion cinematográfico escrito por Rowling, quien ya se encuentra preparando la segunda parte con Warner Bros., de nueva cuenta con David Yates (quien dirigió las últimas cuatro cintas de “Harry Potter” y la primera de “Animales Fantásticos”) en la dirección.

Según Deadline, Depp está seguro a aparecer en la segunda película, aunque no se sabe detalle alguno sobre el personaje que interpretará. Se dice también que Depp tendrá una breve aparición en la primera película, pero no existe nada confirmado. El sitio Collider especula que dada la trayectoria del actor, debería tratarse de un papel importante.

“Animales Fantásticos” es protagonizada por Eddie Redmayne y se ubica en el mismo universo de “Harry Potter”, pero muchos años atrás, contando la historia de un mago que investiga creaturas mágicas.

Fuente: www.laparada.mx