Jinete paralítica sueña con convertirse en campeona del mundo

Amberley Snyder quedó paralítica días antes de cumplir 18 años de edad. Ella se crió entre caballos de rodeo y, pese a su condición médica, nunca abandonó su sueño de ser campeona mundial

Los médicos que le dijeron que no podría volver a caminar en su vida, pero eso no detiene a Amberley Snyder, quien sueña con ser campeona mundial de rodeo, cuenta la serie de YouTube Great Big Story. Ella no da discursos de superación, solo compite en rodeos y lo hará hasta que cumpla su anhelo.

Amberley creció compitiendo con caballos de rodeo. Desde pequeña quiso ser campeona del mundo en el Barrel Racer, pero eso casi se ve truncado cuando quedó paralítica durante un accidente automovilístico pocos días antes de cumplir 18 años de edad. Ahora, más fuerte que nunca, no piensa ‘bajar los brazos’ pese a su condición médica.

“Un caballo sabe lo que se supone que va a hacer por lo que tus piernas están pidiendo. La forma de sentarse en una silla de montar, la forma en que tus piernas se mueven la forma de tus pantorrillas se aprietan, la forma de tus pies chocando con el caballo, todas esas cosas con comunicación”, explica Amberley. “Creo que se podría decir que estoy en desventaja. Solo puedo usar mis manos y mi voz para comunicarme con el caballo, porque no puedo mover mis piernas”.

El Barrel Racer es una prueba de velocidad del mundo de rodeo. Se realiza al rededor de tres barriles en la arena y se dibuja la forma de un trébol en torno a ellos y gana el que lo hace en el mejor tiempo. Pero para Amberley todo esto no es una competencia, es su forma de vivir: entre caballos y competencias de rodeo, ella se siente parte.

Amberley empezó a montar a los tres años de edad y competir en Barrel Racer a los siete. Siempre adoró esta prueba de habilidad: lo práctico de niña, en la escuela y durante su paso por la universidad hasta ahora, que lo hace de forma profesional.

Los profesionales del rodeo obtienen su permiso a los 18 años de edad. Días antes de conseguir tal deseo, Amberley se rompió la espalda tras ser expulsada de un automóvil durante un accidente de tránsito. Así quedó paralizada de la cintura para abajo y a la vez condenada a no volver a caminar en su vida y mucho menos a montar.

“Eso no era una opción para mí. Montar a caballo era que lo iba a hacer, no me importaba lo que tenía que ocurrir”, cuenta la jinete. “Después [del accidente] empecé a hacer terapia, la sensibilidad comenzó a volver a mis piernas. Cuando regresé a mis caballos, solo mejoró. La primera vez que llegué a mi caballo, me dí cuenta que no iba a ser la misma”.

El cambio más significativo en la técnica de montado de Amberley fue el equilibrio. Modificó cinturones de seguridad en su silla de montar de diferentes formas hasta que encontró la forma para que pudiera volver a montar.

Legacy, su caballo, es también conocido como ‘piernas’. “Le puse ese nombre porque eso lo que hace cada vez que tengo que dejar mi silla de ruedas en mi remolque”, dice la corredora. “Él es el único que ha hecho posible cosas imposibles. Me refiero a que es quien me trajo de nuevo a esa arena a ser no solo un participante, sino un competidor”.

En su camino para llegar a las finales del Rodeo Nacional para cumplir su sueño, su más grande meta, consiguió su primera hebilla [el premio en un concurso de rodeo] luego de intentarlo durante seis años tras su accidente -antes había conseguido más de 70-. Y aunque el camino fue y es sinuoso, a ella no le importan las probabilidades, Amberley Snyder se siente capaz de llegar a ser campeona mundial.