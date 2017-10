Jesús Campos, el héroe hispano de la masacre en Las Vegas

La Policía destaca la labor de este guardia que estaba desarmado

Estados Unidos.- Jesús Campos es el guardia de seguridad desarmado que se convirtió en un héroe en la masacre de Las Vegas, donde Stephen Paddock mató a 59 personas e hirió más de 500.

El vigilante desarmado fue el primero en llegar a la habitación el piso 32 del hotel Mandalay Bay, pero cuando Paddock supo que estaba ahí, disparó a la puerta, hiriendo al guardia en la pierna derecha.

Debido a la acción de Campos, el tirador se distrajo y se envió un reporte a los elementos de la Policía Metropolitana de Las Vegas, para llegar al cuarto… pero entonces Paddock ya se había suicidado.

“Quisiera decir que estoy conmocionado… pero no creo que sea la palabra correcta”, expresó a Newsweek David Hickey, presidente del Sindicato Internacional de Seguridad, Policía y Bomberos de América, que representa a Campos y a otros 200 guardias del hotel.

El alguacil Joseph Lombardo, de la Policía Metropolitana de Las Vegas, reconoció que esa labor fue muy importante. “Recibimos información a través de su centro de control… que nos ayudó a localizar donde estaba este individuo escondido (Paddock)“, dijo.

El alguacil destacó la labor del guardia en uno de sus comunicados oficiales. “Jesús Campos no estaba armado cuando encontró a Stephen Paddock y se acercó a su cuarto en el piso 32 del Mandalay Bay la noche del domingo”, escribió.

EXCLUSIVE: This is the man who found Stephen Paddock. He wasn’t even armed https://t.co/GhY0SMiIYp pic.twitter.com/cmyLbaAiAy — Colin Jones (@colinjones) 4 de octubre de 2017

La labor de Campos no fue sólo ubicar al tirador, distraerlo, sino también desalojar a otras personas en el piso 32, a pesar de su herida. No se detuvo hasta que la Policía le pidió que parara, para evitarle más daños.

“No veo cómo alguien podría ser infeliz, si uno de los nuestros fue de los primeros en responder y se adjudicó esa medalla”, continuó Hickey. “Estamos muy orgullosos de Jesús y, lo que es más importante, estamos felices por él y por su familia de que su herida no fuera del mismo grado que la de las personas asesinadas”.

Como una forma de agradecimiento a su labor, Liliana Rodríguez, una compañera de trabajo de Jesús, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para Campos.

“Mi nombre es Lilly. Estoy recaudando fondos para Jesús Campos, un compañero de trabajo, que fue herido durante el trágico tiroteo en Las Vegas. Desafortunadamente fue herido durante su patrullaje”, escribió en el perfil donde se especifica que el objetivo es juntar $20,000 dólares, pero ya suman más de $15,000 dólares.

Algunas personas que han donado $5, $10 o $20 dólares, dejan mensajes de aliento a Jesús.

“Gracias por ser valiente y ayudar a terminar este horrible evento. Buena suerte en tu recuperación. Aunque el Mandalay Bay debe pagar tus cuentas, mereces estos fondos para tu futuro“, le escribió Kim Brogan.

El guardia dijo que él “sólo estaba haciendo su trabajo”, aunque pero algunas personas, como Elisabeth Tuck, han destacado su labor. “Sólo un verdadero héroe tendría el valor de acercarse a ese cuarto y terminar herido por ello”.

La foto de Campos no ha sido dada a conocer oficialmente, pero en redes sociales circula una supuesta “selfie” de él.

Do people know that the assault by Las Vegas shooter seems to have been stopped by an unarmed security guard? He is a Hispanic American. — Claude Taylor (@TrueFactsStated) 5 de octubre de 2017

En redes sociales, algunas personas están sorprendidas de que el presidente Donald Trump no destacara el hombre del hispano, como lo hiceran el líder sindical y el jefe de la LVMPD.

“Jesús Campos, el vigilante encontró al asesino. Di su nombre y deja de ignorar su heroismo”, escribió Mara McEwin.

Claude Taylor consideró que si el vigilante se llamara “John Smith, Trump le daría la Medalla Presidencial de la Libertad ahora”.

Jesus Campos, the night watchman found the killer Say his NAME & stop ignoring his heroism#presidenttrumpinlasvegas https://t.co/jlC5L21azx — Mara McEwin (@maramcewin) 4 de octubre de 2017

If Jesus Campos name was John Smith-Trump would have given him the Presidential Medal of Freedom by now. — Claude Taylor (@TrueFactsStated) 5 de octubre de 2017

Fuente: La Opinión