Jennifer Lopez desafía las rígidas costumbres de Dubái con un “twerking”

- in Espectáculos

¿Se meterá en problemas con la ley?

Dubái.- Para nadie es un secreto que a sus 48 años Jennifer Lopez es una bomba sensual y sus shows son todo un espectáculo en el que no teme lucir sus encantos. A los que sí les puede parecer sorprendente es a los espectadores que acudirán a su show en Dubái, uno de los Emiratos Árabes más cosmopolitas, pero que aún se rige por la interpretación de la ley islámica.

Este miércoles la boricua se presentará en la lujosa gala Dubai Airshow, a la que se puede acceder solo por invitación. El jueves estará en el club nocturno BASE.

En Instagram circula un video de los ensayos en los que J.Lo no parece disminuir un ápice la sensualidad de su show, a pesar del conservadurismo en la región. En el vistazo a su coreografía se aprecia hasta uno de sus clásicos “twerkings” que causan revuelo en este hemisferio.

#Dubai #Rehearsals #Jlo #JenniferLopez #Jlovers @Jlo in #Dubai #BehindTheScenes #BTS Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlopvt) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 6:44 PST

“Mi show es diferente al que presenté en la Copa del Mundo, incluso diferente al que hice en el último tour. Van a escuchar muchos clásicos y hits que ustedes conocen y también un par de nuevas canciones que no he cantado ahí”, declaró la “Diva del Bronx” a Gulf News, referente a sus conciertos en Dubái.

@jlo the queen 👑 #jlo #allihave #shadesofblue #jlovegas #jlovers #jlover #jlobooty #jenniferlopez #jennyfromtheblock #beautiful Una publicación compartida de jennifer lopez forever (@jlo_sexybody) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 12:43 PST

“Quiero que todo el mundo pase un buen momento y se olvide por un momento de lo que pasa en sus vidas”, agregó.

Según un sitio de trámites de visa para Dubái, en ese emirato de Medio Oriente el código de vestir para las mujeres en la calle es severo: Los bikinis y la ropa ajustada, están limitados a las zonas lujosas de playas turísticas. Se recomienda a las mujeres no vestir faldas cortas, ni llevar los hombros descubiertos.

The New York Times publicó recientemente una compilación de leyes que parecen ridículas, pero que tienen a extranjeros en la cárcel. Entre los casos más inverosímiles están cargos por tomarse de la mano en público; publicar elogios en Facebook para una beneficencia que se opone a la caza de zorros; beber alcohol sin licencia, y compartir una habitación de hotel con una persona del sexo opuesto (si no están casados).

El diario neoyorquino señala que las leyes no se aplican de forma consistente. En algunos casos son permisivas con turistas y en otros muy severas.

“Viajas allá y su fachada es que todo eso es legal; todos lo hacen y crees que está bien. Pero si ofendes a alguien, te arrestan”, dijo al rotativo Radha Stirling, una abogada británica que ha defendido a muchos occidentales en estos casos.

Con Información de La opinion