Jamás nos derrotamos, sigue búsqueda en el Rébsamen: Semar

No nos detendremos, no desistiremos hasta tener la certeza que no haya alguien más’, puntualizó el titular de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón.

México.- Se agotarán todas las posibilidades de búsqueda y de rescate, advirtió el titular de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el Colegio Rébsamen al que acudió como parte del recorrido que realizó por las zonas dañadas por el sismo en la Ciudad de México.

…Jamás en la vida nos derrotamos. Seguiremos con la búsqueda”, señaló ante los medios sobre la situación actual en el Colegio Rébsamen.

Acaró que no se tenía la certeza de que hubiera vida, “lo que hacemos es tomar las condiciones de que sí hay vida”.

El titular de Marina puntualizó: “No nos detendremos, no desistiremos hasta tener la certeza que no haya alguien más y agotar todas las posibilidades en la búsqueda y rescate”.

Contabilizan 181 muertos en la CDMX por sismo

En el lugar continúa la labor de binomios caninos, pero no se determinó si han ofrecido alguna señal.

Ayer, elementos de la Marina sacaron de entre los escombros del edificio, mochilas de niños que se encontraban en clases en el momento del sismo.

Asimismo, extrajeron un “carrito” de supermercado, pelotas de básquetbol y tapetes para hacer yoga.

Las mochilas multicolores fueron depositadas en una camioneta particular marca Chevrolet color blanco, con placas de circulación 182-YSY. Antes ingresaron al plantel fotógrafos forenses.

En tanto, los Topos caminaban en el techo de lo que fue esa escuela.

