J Balvin da emotivo mensaje luego de su accidente aéreo

El cantante colombiano invita a las personas a siempre agradecer y luchas por sus sueños

“NO VAN A CREER LO QUE PASÓ…PERO EL AVIÓN SE ESTRELLÓ”.

Expresó el cantante J Balvin minutos después de vivir un accidente en su avión privado. El reggaetonero se encontraba de vacaciones con su familia en Las Bahamas.

Antes de despegar, el avión donde iba el cantante colombiano, se estrelló en unos matorrales.

Mientras caminaba entre los matorrales, alejándose de la avioneta, expresó:

“Definitivamente cuando no es el día de uno, no es el día de uno. Nos salvamos. Dios no quería que me muriera hoy”.

A través de sus redes sociales, J Balvin compartió uno vídeos de lo ocurrido. Por fortuna nadie salió herido.

Envió un emotivo mensaje a sus seguidores, después de este gran susto:

Agradecido con Dios y con la vida, el colombiano envió un emotivo mensaje a todos sus seguidores, horas después de percance que vivió.

Ayer les decía en un mensaje que la música no es el fin, la música es el medio que Dios me dio, para que muchos jóvenes se motiven a hacer sus sueños realidad.

A las personas que me siguen, hay que luchar por los sueños…todo es posible en esta vida, yo también tengo muchos por realizar, échenle pa adelante´, conéctense con Dios con el universo, siempre agradezcan

Un día más.

J Balvin considera un milagro el hecho de que este accidente, no pasó a mayores.

Horas antes del gran susto, en sus redes sociales, el cantante hablaba de su relación con Dios, considerándose su mayor fan.

Desde pequeño mi conexión con Dios siempre fue especial y ahora sigo siendo su mayor admirador; no soy santo ni pretendo ser el que habla de Dios, pero sí su mayor fan.

Mi nivel de conciencia sigue cambiando y creo que voy entendiendo que la música no es el fin, es el medio para motivar a quienes me siguen a soñar y ver que nada es imposible cuando te dejas llevar por la luz y trabajas por ello.

No se rindan, así como yo no me rindo de buscar tantas respuestas y sueños por lograr.

En otro mensaje en sus redes sociales, J Balvin: “Dios me dijo tranquilo el control lo tengo yo y conmigo cuentas siempre”.