Ivanka Trump envía mensaje en español por sismo en México

Estados Unidos.-La primera hija Ivanka Trump publicó un mensaje en español en Twitter por el sismo en México que ha dejado más de 200 muertos y decenas de desaparecidos.

“Pensando en todos los afectados por el temblor de hoy. #Mexico, estamos rezando por ti y te mandamos nuestro amor #FuerzaMexico”, publicó, y luego replicó el mismo mensaje en inglés.

Sin embargo, ni ella ni su padre no informaron si el gobierno de los Estados Unidos enviará ayuda al vecino país del sur.

El presidente Donald Trump publicó ayer mismo, a pocas horas del temblor de 7.1 grados, un tuit sobre el siniestros que afectó varios estados del centro de México: Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, aunque se sintió también en Hidalgo y Querétaro.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017