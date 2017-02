Irán expulsó de la selección nacional de ajedrez a una de sus mejores jugadoras por competir sin velo

El presidente de la Federación de Ajedrez de Irán , Mehrdad Pahlevanzadeh, anunció que castigará a los infractores de la manera más severa posible:

“No habrá indulgencia para aquellos que pisotean los ideales y principios de Irán”, habría manifestado Mehrdad Pahlevanzadeh, según una nota publicada por el diario El País .

Según el diario español, el presidente de la Federación Iraní de Ajedrez estaría actuando bajo presiones políticas de su Gobierno, ya que Dorsa Derakhshani suele jugar sin velo, como así se ha dejado ver en su Facebook en varias ocasiones.

Dorsa Derakhshani es una de las mejores del mundo en la categoría sub 18. En sus declaraciones recientes se aprecia una actitud tolerante hacia las peculiares normas impuestas por su federación y su Gobierno:

“Lo del velo no es un gran problema, excepto cuando te aprieta en exceso, como me ocurrió a mí una vez. Las jugadoras extranjeras que van a Irán están autorizadas a utilizar un simple pañuelo que les cubra la cabeza. No le veo mucho sentido práctico a boicotear el Mundial de Teherán por eso, dado que esa protesta no beneficiaría a nadie y perjudicaría el desarrollo del ajedrez iraní”, manifestó.