Intenta burlarse de la carta de perdón de su ex novia y recibe una lección de su universidad (FOTOS)

Viral.- Nick Lutz, un estudiante estadounidense de la universidad de Florida Central decidió burlarse de la carta de perdón de su ex novia a través de Twitter , pero sus acciones terminaron por perjudicar sus estudios.

Lutz recibió una carta de cuatro páginas escrita a mano de su ex novia. Dolido por la ruptura decidió corregir los errores ortográficos y gramaticales, y colocar una nota desaprobatoria usando un marcador rojo y publicarla en su cuenta de Twitter, informa RT. Esta ‘locura’ le salió caro.

La publicación estaba acompañada con el mensaje: “Cuando tu ex novia te escribe una carta de disculpas y tú la calificas para devolvérsela”. Su éxito fue inmediato, llegando a obtener más de 120 mil ‘retuits’ y 330 mil ‘me gusta’.

Todo parecía ir conforme al plan del estudiante, hasta que cinco meses después, la universidad donde Nick Lutz cursa el último año decidió suspenderlo dos semestres, alegando que violó el código de conducta del estudiante.

Nick Lutz, con la asesoría de un abogado, ha apelado la decisión argumentando que atenta contra su libertad de expresión, y que en ningún momento reveló la identidad de la persona afectada.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil

— Nick Lutz (@NickLutz12) 17 de febrero de 2017