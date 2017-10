Instagram pide perdón por retirar la foto de un niño con desfiguración facial

- in Redes Sociales

La denuncia de un usuario de la red social provocó la retirada de la instantánea

EU-.Charlene Beswick es la madre de Harry, un niño de 13 años que nació con el síndrome de Goldenhar, una extraña patología que impidió que medio lado de su cara se desarrollara. Con la idea de ayudar a su hijo, Charlene creó la web Our Altered Life, un portal que cuenta con miles de seguidores que la apoyan y desean lo mejor para Harry. Pero, lamentablemente, no todo lo que recibe el pequeño son mensajes alentadores.

Un usuario de Instagran denunció una de las fotografías que la madre del pequeño subió a esta red social. En ella se veía a Charlene besando a su hijo. Lo más extraño del caso es que Instagram hizo caso al usuario y retiró la instantánea. Consideró en su momento que violaba las pautas de su comunidad.

Lo que realmente sucedió es que la fotografía fue eliminada, según narra The Guardian , por incitar al acoso, ya que posiblemente quien efectuó la denuncia malinterpretó lo que estaba viendo.

Sea como fuere, Charlene decidió denunciar lo que entendía que era una injusticia en un largo post en Facebook. Muchos usuarios se hicieron eco de su denuncia. Finalmente, al ver el revuelo que se había formado, Instagram se puso en contacto con ella lamentando lo ocurrido y restaurando la fotografía. Tras restaurar la instantánea, Instagram pidió perdón a la familia.

Las directrices de la comunidad de Instagram prohíben las fotos que se consideran “inapropiadas para una audiencia diversa”, incluidas aquellas que muestran desnudez, celebran el crimen organizado, el terrorismo, o la autolesión. También prohíbe fotografías que intimidan o acosan a alguien por su raza, sexo, orientación sexual, afiliación religiosa, discapacidad o lesión. Sin embargo, es obvio que en el caso de la foto de Harry no se cumplía ninguno de estos supuestos.

Lamentablemente, no es la primera vez que Harry se enfrenta a miradas de desprecio, críticas y burlas por su aspecto físico. Su madre dice que algunos niños huyen de él, le llaman “bicho raro” y “monstruo de Halloween”. No hay que perder la esperanza de que, con el tiempo, Harry pueda llevar una vida tranquila y no tenga que aguantar los improperios de nadie.

Fuente Vanguardia