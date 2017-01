INSÓLITO: Justin Bieber cumplió su amenaza y cerró su cuenta de Instagram

Sin embargo Bieber no decidió hacer privado su Instagram, sino eliminarlo para sorpresa de todos. Hasta hace unos días reunía cerca de 78 millones de seguidores en su cuenta. Nadie tomó enserio su amenaza, sin embargo hoy en su cuenta de Instagram se puede leer: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido esté roto o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”.

El cantante no solo amenazó a sus seguidores con cerrar su Instagram. En los últimos meses, Justin ha mostrado en más de una ocasión su indignación por el comportamiento de sus “Beliebers”. En mayo anunció, desde su cuenta de Instagram, que no volvería a tomarse fotos con los fans que se encontrara en la calle.

“Si me ven por ahí, sepan que no me tomaré fotos con ustedes. Ya me cansé. Ha llegado a un punto en el que la gente ni siquiera me saluda ni me reconoce como ser humano. Sé que habrá personas decepcionadas, pero no le daré a nadie una foto. La gente que me dice ‘pero compré tu disco’, debe entender que comprarlo no quiere decir que tienen el derecho automático a una foto”, indicaba su publicación.