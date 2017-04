Inicia la cuenta regresiva: asteroide se acerca a velocidad a la Tierra

El asteroide 2014 JO25 , el cual tiene una longitud de un kilómetro, se acerca a toda velocidad a la Tierra esperándose que el punto de más cercanía sea en dos semanas más.

Según informó la Nasa, el próximo 19 de abril la roca estará a una distancia de 1,8 millones de kilómetros de la Tierra, la más cercana de un asteroide en al menos una década.

En ese sentido, la agencia espacial estadounidense señaló que “el próximo acercamiento de un objeto equiparable tendrá lugar cuando el asteroide 1999 AN10, de 800 metros de diámetro, nos pase a una distancia lunar en agosto de 2027”.

Además, se espera que el 2091 nuevamente el 2014 JO25 venga con dirección a la Tierra, aunque no será un acercamiento “tan íntimo” como el actual.

Cabe mencionar que el asteroide fue descubierto por la Nasa en mayo de 2014 y desde esa fecha que es monitoreado por los expertos.

A ~1-km asteroid, 2014 JO25, will make a close flyby of Earth on Apr 19, 2017 (4.8 Lunar Distance)@BadAstronomer pic.twitter.com/ixfbyOmQda

— Ron Baalke (@RonBaalke) 22 de mayo de 2016