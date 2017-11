Inés Sainz anuncia que se volverá a casar

La periodista tiene cuatro hijos.

México.- La conductora y periodista deportiva anunció este fin de semana que volverá a contraer nupcias. A través de las redes sociales publicó un foto en la que luce su gran figura en un traje de baño blanco en el que destacaba la palabra ‘Bride’ (novia).

Here we go again!! 👰🏼🤵🏻💍🍾 ❤️ tan feliz, enamorada y nerviosa como la primera vez. pic.twitter.com/Wv2TOrWtmL

