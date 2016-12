Inés Gómez-Mont felicita a su amiga Galilea Montijo ¡y le llueven críticas por hipócrita!

“Que barberas, ya como trabaja para Televisa ‘amiguis, amiguis'”, se lee en Instagram.

Acaba de entrar a Televisa e Inés Gómez-Mont ya recibió cientos de críticas en las redes sociales porque la tachan de hipócrita al mandarle mensajes llenos de ‘amor’ y ‘amistad’ a Galilea Montijo en su cumpleaños, pese a que tiempo atrás sostuvo una guerra de declaraciones y la apodó ‘Doña Table’.

Cabe destacar que la ex periodista de Azteca, empresa donde laboró por más de 10 años, nunca ocultó sus rencillas con Galilea, algo que quedó claro durante una transmisión del programa ‘Ventaneando‘ en donde Inés apodó ‘Doña Table’ a la actriz de 43 años, haciendo alusión a su oscuro pasado.

“Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan anillo y todos la mandan a volar, ¿no se han fijado? (…) Quisiera andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa. Es una mujer que le falta educación. Si se atreve a decir ‘Doña Pedro’ y que te pongas ahí a tejer chambritas, yo también te quiero recordar que eres ‘Doña Table’“, fueron las declaraciones de la ex periodista de Azteca.

El mensaje de Inés decía así: “… Eres la mejor hermana que la vida me regalo, eres un ser maravilloso que siempre me alegra el alma y la vida!! Tienes el corazón más generoso, es por eso que yo y todos los q te rodeamos te queremos tanto! Eres mi angelito que me saca mi diablito. Eres lo que cualquier amiga puede desear tener! Te amo manaaaaa…. a gozar la vida que como dices, de eso se trata!“.

Su texto desató la furia en las redes sociales y las críticas no se hicieron esperar.

“Vieja hipócrita no te acuerdas que en Azteca la llamaste ‘Doña Table’ eres una vieja ridícula”, “Si ellas antes se caían mal y ahora se quieren“, “Que barberas, ya como trabaja para Televisa ‘amiguis amiguis’, son pu… las dos viejas”, “¿Pero no le habías dicho Doña Table?“, son los comentarios que inundaron el Instagram de Gómez-Mont.