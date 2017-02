Increíble actuación de Lady Gaga junto a Metallica en los Grammy

Sin duda una de las colaboraciones más esperadas de la noche.

Durante la edición 59 del Grammy el rock se hizo presente cuando Lady Gaga sacudió el escenario junto a Metallica. Ellos interpretaron Moth Into Flame y el mundo enloqueció.

En esta ocasión Gaga no está entre los nominados ya que lanzó “Joanne” a finales de octubre, lo que significa que podrá competir por algún Grammy en la edición 60.

En cuanto a Metallica, ellos están nominados en la categoría Mejor Canción de Rock por Hardwired.

Metallica’s mic goes out during #GRAMMYs performance https://t.co/ruIyRemXev pic.twitter.com/t0MaWgtPRl

— Hollywood Reporter (@THR) February 13, 2017