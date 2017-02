Incomodan noticias falsas de la era Trump

Simpatizantes y colaboradores allegados denuncian deshonestidad en los medios

La histeria se ha apoderado de los medios por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, y esto ha provocado la difusión en cadena de una serie de noticias falsas o imprecisas en los medios.

Así lo considera el sitio ultraconservador The Federalist, el cual denuncia al menos 20 “fake news” que fueron difundidas por diversos medios, en muchos casos incluso los más prestigiosos, como The New York Times o The Washington Post.

“Al menos desde la elección de Donald Trump, nuestros medios han estado en el centro de una impactante y autoinfligida crisis”, opina Daniel Payne, en el blog de la derecha

estadounidense.

“No hay mejor forma de describirlo que como una ‘epidemia’, ya que se ajusta al modelo epidemiológico que siguen los Centros de Control de Enfermedades”, destaca.

En su opinión, hay un agente, la histeria sobre la Presidencia de Trump, y unos “portadores susceptibles; son los descuidados, temerarios y crédulos medios que esparcen la histeria, como un virus”.

“Es difícil calcular la extensión de esta epidemia, principalmente porque sigue creciendo: día tras día, incluso hora tras hora, los medios continúan emitiendo, difundiendo, promulgando, publicitando y promoviendo noticias falsas a una escala industrial. Se ha vuelto un paso más en el ciclo de noticias”, añade.

El Presidente Donald Trump ha dejado claro en numerosas ocasiones que comparte esta idea, y recurrentemente ha llamado a los medios deshonestos.

Ayer difundió en Twitter información sobre una encuesta de Emerson College, según la cual los ciudadanos confían más en su Administración que en los medios de comunicación.

La Administración, según el sondeo, es considerada fiable por el 49% de los votantes registrados, mientras que el 48% considera que no lo es. En cambio, el 53% considera que los medios no son honestos frente a 39% que cree que sí lo son.

Hackeo en las elecciones

» New York Magazine publicó que académicos e informáticos difundieron un informe en el que denunciaban anomalías estadísticas en el conteo de los votos en algunos estados, durante los comicios presidenciales, por ejemplo en Wisconsin, donde Hillary Clinton obtuvo 7% menos de votos, en los condados donde el sufragio fue electrónico que en los que se hizo mediante boletas.

» El especialista en estadística Nate Silver rechazó esta teoría, dijo que las diferencias eran por la demografía.