Identifican el autor del ataque terrorista en Nueva York

El atacante de Uzbekistán intentó huir tras el atropellamiento.

Nueva York.- Medios estadounidenses identificaron al presunto responsable del ataque en Nueva York como Sayfullo Saipov, de 29 años ciudadano de Uzbekistán y residente en el estado de Florida, según CNN.

Hasta el momento las autoridades solo han confirmado que el atacante, recibió uno o varios disparos en el abdomen y fue trasladado a un hospital.

Al parecer, después de salir del vehículo con el que cometió el atropello múltiple, el sujeto portaba en sus manos una pistola de perdigones y otra de “paintball”.

Un video que circula en las redes sociales muestra al atacante de Manhattan, salir del vehículo para intentar huir y fue acorralado por la Policía local.

PHOTO of the suspect in the NYC terror attack, Sayfullo Saipov – CBS News pic.twitter.com/mAzFYivC1a

— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) 31 de octubre de 2017