ICE intercepta otra camioneta con trabajadores hispanos en Georgia

Los hechos se registraron en Georgia

Estados Unidos.-Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) visitaron nuevamente una de las ciudades más hispanas de Georgia y volvieron a parar otra camioneta de trabajo.

Hoy los que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de los oficiales federales fueron tres primos de origen guatemalteco.

Se trata de William Ajtum Gómez, Walter Ajtum y Marvin Ajtum López, quienes apenas unos minutos antes habían salido del complejo residencial Cumberland, en Chamblee, donde residían.

La esposa de uno de los detenidos dijo al portal de MundoHispánico que ella presentía que algo malo estaba a punto de pasarles.

“Yo le advertí antes de que salieran de la casa que vieran para todos lados, para asegurarse de que no hubiera algo sospechoso, como sé que los de Inmigración vienen a cada rato aquí”, aseguró la mujer, que por temor pidió el anonimato.

“Me llamó para decirme que iban unos carros detrás de ellos y de repente me dijo: ‘me prendieron las luces’, ya nos j…’, me colgó y ya no me respondió más”, relató la mexicana.

El portal MundoHispánico indagó con ICE sobre estas detenciones y la agencia se limitó a decir que fue uno de los arrestos rutinarios de sus agentes, pero no dio detalles.

Con Información de Mundo Hispano