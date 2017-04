¡Iba drogado! El conductor de BMW de choque de Reforma

De acuerdo a la prueba de sangre correspondiente, el resultado fue positivo en estupefacientes

EL conductor del BMW del accidente de Reforma, Carlos Salomón Villuendas Adame, conducia bajo los influjos del alcohol y drogas; según el dictamen de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDM).

El único sobreviviente del terrible accidente del pasado viernes, iba intoxicado también por drogas, esto de acuerdo a informes peritajes.

Villuendas Adame enfrenta la acusación por el delito de homicidio culposo agravado, por la muerte de Luis Fernando García, Carlos Roberto Martínez, Karla Saldaña y Claudia Ivonne Reyes.

El acusado durante la primera atención médica no permitió que se le hiciera la prueba de sangre correspondiente; no obstante la prueba fue realizada y dio positivo a los estupefacientes, aún no se especificó de qué tipo.

Óscar Montes de Oca, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcertadas de la PGJCDMX, señaló: “Lo agravado es ir en estado de ebriedad”.

Villuendas podría alcanzar hasta 20 años de cárcel por el crimen.

Con información de Debate.