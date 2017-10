Humillan a Rubi en evento masivo

La semana pasada estuvieron como invitadas la cantante María José y Rubí Ibarra, en “Las Fiestas de Nuevo León”

En el evento la quinceañera más famosa de México, fue telonera de la Josa, incluso sus camerinos estaban continuos, pero algo desagradable le paso a su Rubí ya que, al momento de salir la Josa a dar el show, la joven quiso una fotografía con la intérprete de “No soy una Señora” pero este paso de largo y le hizo el “fuchi” ignorándola por completo.

RUBÍ Y SU CAMBIO DE IMAGEN

La que ha dejado a todos con la boca abierta por una fotografía en sus redes sociales fue Rubí Ibarra, quien ha puesto en duda si pasó por alguna intervención quirúrgica.

La quinceañera más famosa de México, fue telonera de María José en las Fiestas de Nuevo León, la cual se lleva a cabo desde el 12 de octubre hasta el 5 de noviembre.

Aunque no todo fue felicidad en el evento ya que la Josa, se marchó pronto después de enterarse del fallecimiento de un ser querido.

Rubí al subir al escenario dejo a todos impactados por su entallado vestuario el cual dejaba ver un tremendo escote y algo más, por lo que, en redes sociales, usuarios comentaron si la quinceañera se había aumentado los pechos.

Otros afirman que se trata de un truco óptico, lo que es verdad es que se ve muy diferente a la niña que conocemos.

DESMIENTE RUMORES

Rubí desmintió haberse sometido a una cirugía plástica afirmando que es el traje lo que la hace verse asi y no por que haya acudido a un remedio estético:

“No, para nada. Todo es natural. Tal vez sea el traje, la verdad es que no estoy acostumbrada a estar vestida así. Me gustó mucho pero si me siento y me veo diferente”

HUMILLADA

Al parecer a la quinceañera más famosa de México le llueve sobre mojado, y es que Rubí, no ha podido convencer al público de su nueva faceta como cantante y es que recientemente la cantante se presentó en la Feria de Pachuca donde fue abucheada y hasta corrida del evento.

Rubí Ibarra, en vez de recibir cientos de aplausos por parte del público tras su presentación junto a Yhan Rivera, la recibieron con gritos como ¡fuera! ¡fuera!.

El dueto finalmente se despidió para cederle el paso al grupo Flans.

Con Información de El Debate