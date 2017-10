Hoy el mundo celebran el Día Internacional de RBD; de esta manera

México.-No cabe duda que RBD fue un grupo que marcó tendencias dentro de la música pop, al grado que sus fans decretaron que hoy, 4 de octubre, se celebra el día mundial del grupo.

La banda inició en 2004, al lado de la telenovela que los hizo famosos, “Rebelde”, de Pedro Damián; más tarde, su éxito se volvió mundial, y las canciones fueron traducidas al inglés y al portugués.

El último concierto de los chicos fue el 21 de diciembre de 2008 en Madrid; sin embargo, la música y la historia permanecen en la memoria de sus fieles seguidores, que a cuatro años de su separación, siguen celebrando el Día Mundial de RBD.

Anahí celebra los 13 años de RBD con una tierna y muy significativa fotografía en la que aparece su hijo Manuel con la corbata de ‘Mía Colucci’, entrañable personaje que interpretara la cantante y actriz en la telenovela Rebelde.

Los fans reaccionaron de inmediato con emotivos mensajesy elogios a Anahí por sumar a su bebé de 8 meses a los festejos por los 13 años de RBD.

Es la primera vez que Anahí celebra el Día Mundial de RBD como mamá de Manu, quien nació en enero de 2017 y se ha convertido en su pequeño cómplice de vida ahora que está entregada a su papel como mamá primeriza junto a su esposo Manuel Velasco.

Han pasado 13 años desde que se conformó la exitosa agrupación RBD, en la que Anahí, Maite, Dulce María, Christian, Christopher y Poncho cruzaron fronteras para convertirse en una de las bandas más populares en español en las últimas décadas.

Logró emocionar a los seguidores de RBD, al publicar un video en su cuenta de Instagram donde se le ve animando a todos en la web cantando ‘Rebelde’.

En el video se ve al cantante utilizando el uniforme de la Elite Way School, junto a Giovanni Méndez, personaje querido y odiado por muchos en la telenovela que hasta la fecha continua transmitiéndose en televisión de paga. “En estos tiempos de odio, recordar es vivir”, escribió.

