House of cards, Power Rangers y otras series arruinadas por los delitos de sus actores

EU.- Llevamos unos meses en los que el mundo cultural parece movido únicamente por la nostalgia. Seguramente la culpa de esto la tiene una generación acostumbrada a hablar por los codos en las redes sociales y soltar el discurso que criticaban constantemente a sus padres, el de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Pero, mientras desembarcan Madres forzosas, Chicas Gilmores, Wills y Graces y Blade Runners, hay ficciones que no podrán volver por una simple razón: sus protagonistas cometieron crímenes tan atroces que resulta imposible verlos con los mismos ojos.

Aquí no entra, por supuesto, el robo de Winona Ryder en una tienda de Beverly Hills en 2001 en su etapa más oscura. Tampoco entran las evasiones fiscales de Imanol Arias y Ana Duato en Cuéntame, por lamentable que sea que la familia de ficción más icónica de la televisión pública evadiese impuestos. Aquí hablamos de violadores, acosadores, pederastas y asesinos cuyos crímenes no podemos olvidar. El llamado efecto Cosby, que podríamos rebautizar como el efecto Spacey.

La hora de Bill Cosby

Bill Cosby, un depredador de currículo terriblemente extenso.

Suena como un episodio de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales pero es la terrible realidad. Si una mujer era invitada a casa del cómic Bill Cosby, o tenía pruebas para participar a un proyecto suyo, lo mejor que podía hacer era rechazar cualquier bebida. Y es que hay decenas de mujeres que cuentan la misma versión: quedaron con él y Cosby las drogó, durmió y violó.

Estas acusaciones se remontan a diciembre de 1965, como mínimo el primer caso del que se tiene constancia, cuando el cómico tan sólo tenía 28 años. También hay acusaciones de violación sin drogas de por medio. En total, más de sesenta mujeres que reconocen haber sido víctimas de Cosby. Cinco décadas de caza y violencia sexual con total impunidad en Hollywood.

Con tantos testimonios resulta imposible acercarse a los 200 episodios de La hora de Bill Cosby y reírse con las bromas. Si te horroriza la idea que cualquier mujer que conoces se le acerque y tome un té con él, consumir su sentido del humor resulta casi cómplice. Pero, bueno, al público siempre se nos ha dado bastante bien diferenciar obra y autor. Sólo hay que ver lo que lloramos con El Pianista de Roman Polanski…

Siete en el paraíso

Stephen Collins ha confesado haber acosado menores. (WB)

Cuando el Parents Televisión Council considera que eres la mejor serie de la televisión posiblemente tiene un problema. Es el mismo órgano cristiano conservador que querría eliminar Padre de familia y con miembros en su consejo que ya intentaron destruir Dallas por las relaciones extramaritales, alcoholismo y crueladad. ¿Pero cómo no les iba a seducir una serie sobre un reverendo moderno que criaba siete hijos de nombres bíblicos con la ayuda de su mujer?

El problema es que, mientras los adoradores de Siete en el paraíso estaban encantados con la forma en la que el reverendo Eric Camden lidiaba con los problemas de los adolescentes sin excesivos conflictos, el actor Stephen Collins tenía conductas criminales. En octubre de 2014 se filtraba una grabación que la policía de Nueva York quiso investigar donde Collins, que acaba de cumplir los 70, reconocía haber tenido sexo con una menor.

Se revelaría que no era un caso aislado. En verano de 1973, cuando tenía 35 años, se desnudó tres veces delante de una menor de 13 años después de decirle que quería ponerse cómodo, para después exhibirse delante de ella. Como mínimo se conoce de otras dos víctimas menores de edad, otra en 1985 y finalmente una tercera en 1994. Desde que aparecieron las grabaciones que Stephen Collins no trabaja y que no se puede ver Siete en el paraíso con los mismos ojos.

House of cards

Cada vez queda más claro que Kevin Spacey acosaba de forma habitual miembros del equipo de House of cards. (David Giesbrecht / AP)

Sí, no hay día sin una noticia de Kevin Spacey después de que el actor Anthony Rapp explicase que el ganador de dos Oscars le había intentado seducir cuando tenía 14 años. Se paró el rodaje de la sexta temporada de House of cards de forma indefinida y finalmente Netflix rompió todos los lazos con Spacey, negándose a producir una serie protagonizada por él o acabar de postproducir la película Gore sobre el escritor Gore Vidal.

El problema es que cada vez salen a la luz nuevos detalles de la conducta depredadora de Kevin Spacey. Harry Dreyfuss, el hijo de Richard Dreyfuss, ha explicado como Spacey le manoseó delante de su padre sin que el actor de Tiburón se percatara. Ocho trabajadores de House of cards han denunciado que Spacey tenía una actitud tóxica y depredadora, acosando constantemente el equipo. Y series como Difficult People y Padre de familia ya habían denunciado estos comportamientos en sus series, demostrando que Hollywood era consciente tanto de su apetito por hombres jóvenes como su comportamiento abusivo.

Sea como sea, ahora resulta imposible ver el presidente Frank Underwood con el mismo interés que antes. Una cosa es divertirse con la óptica psicópata y maquiavélica de un político que sabemos que es ficticio y otra muy distinta saber que detrás está una persona como Kevin Spacey. De repente, su interpretación resulta mucho más comprensiva.

Glee

Mark Salling, posesión de pornografía infantil. (FOX)

Este es otro caso que es el horror. ¿Quién no se acuerda de Puck, el chulillo del instituto McKinley que empezaba casi como un extra con frase y acababa siendo imprescindible? Era el chaval que enamoraba las madres de los alumnos mientras les limpiaba la piscina y no les faltaban razones: el actor Mark Salling, que era mucho mayor que su personaje (tenía 27 años y se metía en la piel de un adolescente de 15), era muy atractivo.

Pero esta capacidad de disfrutar con sus números musicales se precipita al vacío al descubrir los problemas con la justicia de Salling. En diciembre de 2015 le detuvieron en su casa de Los Angeles por posesión de fotografías y vídeos de pornografía infantil. En mayo presentaron oficialmente cargos. En septiembre de 2017 comenzó el juicio. El mes pasado se declaró culpable.

Ahora no puede acercarse a las escuelas, ni piscinas públicas, ni parques, y tampoco puede tener contacto con menores de edad ni en persona ni vía mail. También podría pasar entre cuatro y siete años en la cárcel. ¡Qué difícil es verle en Glee sin pensar en la pederastia!

Power Rangers

Rojo… homicida (FOX)

Es muy fácil meterse con los Power Rangers. Sus uniformes tenían un punto ridículo incluso en su momento, cuando arrasaban en la televisión generalista con sus efectos especialmente cutres. Incluso la actriz Amy Jo Johnson reconocía que era peligroso trabajar en la serie por las condiciones en las que rodaban, inferiores a cualquier otra serie emitida en abierto, por lo menos en la versión de los noventa.

Pero, si nos adentramos en el terreno de Power Rangers Wild Force, la versión emitida en 2002, esa inocencia se esfuma al pensar que allí está Ricardo Medina como el Power Ranger rojo. En febrero de 2015 le arrestaron por asesinar su compañero de piso, Joshua Sutter.

Otra serie en el punto de mira

Y, bueno, actualmente la policía de Los Angeles está investigando las acusaciones de la actriz Kristina Cohen, que ha denunciado que el actor Ed Westwick, el mítico Chuck Bass de Gossip Girl, la violó mientras estaba dormida. Otra serie que está en el punto de mira.