Hombres víctimas de violencia denuncian las huellas del maltrato

“No vamos a permanecer en silencio”.

Grace Brown, un fotógrafo residente de Nueva York, ha lanzado un polémico proyecto en el que expone las huellas de maltrato psicológico que quedaron en algunos hombres, víctimas de violencia por parte de su pareja.

Unbreakable, título de la serie de imágenes en el que los protagonistas denuncian todo tipo de agravios, tiene como propósito generar conciencia acerca del abuso sexual de aquellas víctimas que no suelen tener voz.

“A la luz de nuestro actual clima político, y por el hecho de que un hombre que es acusado de múltiples casos de abuso sexual es nuestro nuevo presidente, he decidido volver a publicar las imágenes. No vamos a permanecer en silencio, no los oprimidos, no los marginados, nadie”.

Fotos: Tomadas de OkChicas.