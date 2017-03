Hombres que se masturban podrían pagar 100 USD

Esta es una propuesta de una congresista de TEXAS, no es broma es algo real y debes saber las razones de su petición

Jessica Farrer es legisladora, quien para muchos puede estar haciendo una propuesta bastante extravagante, pero debemos recordar que fueron los puritanos quienes actuaron como los primeros legisladores, estableciendo así una serie de tradiciones políticas básicas, en base a esto es que ella puede hacer esta petición:

Los hombres deberían ser multados cada vez que se masturben, sea en privado o público, incluso la cantidad sugerida es de 100 dolares, así que de ser sorprendidos masturbándose tendrían que pagar esta cantidad.

Los hombres, según su propuesta, solo podrían masturbarse legalmente en instalaciones médicas o clínicas gestionadas por el estado. La masturbación fuera de esas dependencias sería punible.

Esto debido a que el esperma proveniente de estas masturbaciones sería conservado con la finalidad de una posible concepción por parte de la esposa actual o futura del donante.

Pero esto no es todo, aunque sus normas contra la masturbación son estrictas, ella también pide que los exámenes rectales innecesarios sean digitales y que haya tiempos de espera fijos para la realización de procedimientos de vasectomía o la prescripción de Viagra.

Son algunas de las cuestiones que abarca la propuesta de ley presentada por la congresista en Texas bajo el nombre de “Man’s Right To Know Act”, que traducido sería algo así como “Ley del Derecho del Hombre a Saber”.

Se supone que esto es lo que los hombres deberían saber:

La eyaculación fuera de la vagina es un acto contra un hijo no nacido y un fallo a la hora de preservar la santidad de la vida.

Pero al parecer las mujeres lo tienen un poco más complicado, aunque no lo creas ellas también se miran involucradas en todo esto, Farrer es una representante demócrata y para nada puritana, aunque su propuesta es real, tiene una intención “satírica”.

Ella quiere poner al descubierto la manera distinta en la que los hombres y mujeres son tratados por la legislación estadounidense, haciendo referencia a los temas de salud sexual y reproductiva.

Mucha gente a encontrado la propuesta divertida. Lo que no es tan divertido son los obstáculos que las mujeres texanas se encuentran cada día, obstáculos que fueron puestos ahí por legisladores que han hecho que sea muy difícil su acceso a la salud.

Los exámenes rectales digitales innecesarios que se mencionaba, se debe a que según las leyes de Texas, si una mujer desea abortar debe ser sometida a dos tactos rectales antes del procedimiento. “Esos exámenes rectales no tienen nada que ver con la salud”, denuncia Farrer.

Al parecer para ella lo que esto significa es un intento de hacer culpable a la mujer y de esta manera cambie de idea antes de someterse al procedimiento que está por realizar.

Texas estudia una propuesta de ley que prohibiría totalmente el aborto. De llegar a aprobarse, cualquier mujer que interrumpiera voluntariamente su embarazo podría enfrentarse a cargos de asesinato.

Es una manera en la que Jessica quiere hacer que los congresistas tomen consciencia al momento de proponer o votar a favor de leyes relacionadas con la salud de la mujer, pues deberían dejar de lado su lado puritano y sus razones personales, morales o religiosas.