Hombres o mujeres, ¿quién dice primero ‘te amo’?

Es algo común que películas, libros, telenovelas y hasta caricaturas, afirmen que la protagonista o las mujeres sean las primeras en confesarle a su pareja cuáles son sus sentimientos.

No obstante, de acuerdo a un estudio realizado por un psicólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts , Josh Ackerman, y publicado en Journal of Personality and Social Psychology, la realidad es completamente distinta.

Para llegar al resultado se entrevistaron y estudiaron a cientos de parejas heterosexuales y la conclusión es que, aunque una gran mayoría cree que las mujeres son las primeras en declarar su amor, son los hombres quienes pronuncian primero el “te amo”.

Además, los chicos se sienten más felices si esto sucede antes de tener sexo por primera vez, mientras que las chicas son más felices cuando dicen estas palabras una vez consumado el acto.

¿Por qué nos cuesta trabajo decir “te amo”?

Existen muchos factores que pueden intervenir a la hora de expresar nuestros sentimientos.

1) No son palabras familiares: Ana Nogales, psicóloga clínica y autora del libro “Love, sex and relationships”, explica que muchas personas que no pueden decir “te amo” es porque jamás escucharon estas palabras durante su niñez.

2) Auto-protección o miedo al compromiso: Randi Gunter, psicóloga y autora de “When love stumbles”, afirma que algunas personas tienen tanto miedo al compromiso que si dicen estas palabras, creen que estarán atrapadas. También, existen las personas que han sido lastimadas y ponen barreras para no vivir otro dolor.

3) Enfermedad: Existe un síntoma llamado alexitimia, el cual es la dificultad para expresar afectos. La alexitimia es muy común en personas que han sufrido trastornos neurológicos o psiquiátricos.

¿Qué opinas? ¿Tú ya dijiste “te amo”?