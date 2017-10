Hombre trató de cruzar la frontera en Arizona diciendo que era estadounidense pero resultó ser de la MS-13

José Daniel Calderón, de 29 años de edad, fue referido a una segunda inspección en el puerto fronterizo de Nogales y los registros revelaron que es un ciudadano mexicano

Arizona. – Arrestan a un miembro de la MS-13 que intentó cruzar por un puerto de entrada en Arizona identificándose como ciudadano estadounidense.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la garita DeConcini en Nogales afirmaron que mintió sobre la nacionalidad, el individuo había sido deportado previamente y tenía un ‘’extenso historial criminal”.

José Daniel Calderón, de 29 años de edad, fue referido a una segunda inspección y los registros revelaron que es un ciudadano mexicano que ha sido deportado en varias ocasiones.

La pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, surgió en Los Ángeles en la década de 1980. Es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México y el norte de Centroamerica.

MS13 gang member stopped in his tracks attempting to enter the United States. at #CBP Port of Nogales #AlwaysVigilant pic.twitter.com/PCzJXcOYvR

— CBP Arizona (@CBPArizona) 18 de octubre de 2017