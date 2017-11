Hombre logra filmar a niño fantasma que asegura intenta matarlo

A través de Twitter Adam contó la historia de las cosas paranormales que ocurrían en su departamento

EU-.La historia de Adam Ellis comenzó a tomar fuerza en redes sociales en agosto de este año, cuando el neoyorkino tuiteó por primera vez que una fotografías en las que supuestamente había en su departamento una extraña actividad paranormal.

El 7 de agosto, Adam escribió en su cuenta: “siendo perseguido por le fantasma de un niño “diabólico”, tiene una enorme cabeza deforme”.

Según, el hombre, durante uno de sus sueños, se enteró que el niño que lo perseguía se llama Dear David.

El tuit fue acompañado por un dibujo de supuesto fantasma que ya se estaba haciendo parte de su vida.

So, my apartment is currently being haunted by the ghost of a dead child and he’s trying to kill me. (thread)

— Adam Ellis (@moby_dickhead) 7 de agosto de 2017